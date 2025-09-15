"Siriraj x MIT Hacking Medicine 2025" เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ศิริราช”ผนึกกำลัง “MIT Hacking Medicine”เปิดเวทีแข่งขั
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในเมืองไทย และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้วางวิสัยทัศน์ที่จะสร้างพื้นที่ระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อฟูมฟักสตาร์ทอัพพลิกโฉมวงการแพทย์ได้จริง
ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว รพ.ศิริราช จึงริเริ่มจัดการแข่งขันแฮกกาธอน Siriraj x MIT Hacking Medicine ซึ่งเป็นความร่วมมือกับMIT Hacking Medicineองค์กรภายใต้สถาบันการศึกษา Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ต้นแบบของการจัดแฮกกาธอนด้านการแพทย์ระดับโลกซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะไอเดียสตาร์ทอัพที่ทรงพลัง โดยในปีแรกของการจัดแข่งขัน Siriraj x MIT Hacking Medicine 2024 มีผู้สมัครเกือบ 1,000 คน จาก20ประเทศ และมีผู้ได้รับคัดเลือกร่วมแข่งขัน150คน ทำให้ปีนี้ รพ.ศิริราช จะต่อยอดความสำเร็จด้วยการจัดแข่งขันSiriraj x MIT Hacking Medicine 2025ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง พร้อมผลักดันให้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มเป็น200คน
ด้าน ศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า รพ.ศิริราชได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ MIT Hacking Medicineเพื่อจัดแข่งขันแฮกกาธอนต่อเนื่อง3ปี ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2027ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ รพ.ศิริราช ที่จะเป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับวงการแพทย์ในระยะยาว
สำหรับSiriraj x MIT Hacking Medicine 2025จะจัดขึ้นระหว่างวันที่31 ตุลาคม –2พฤศจิกายน พ.ศ.2568ที่รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร กับธีมงาน“AI Today, Transforming Tomorrow’s Healthcare”โดยมีโจทย์ท้าทายผู้เข้าแข่งขันให้เลือกแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ โรคเรื้อรัง (Chronic diseases)และ สุขภาพจิต (Mental health)
ด้าน Prof. Zen Chu,Faculty Director of MIT Hacking Medicine กล่าวว่า การแข่งขันแฮกกาธอนครั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary professionals)จากทั่วภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละศาสตร์วิชาเหล่านี้มาร่วมกันพัฒนาคำตอบที่จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาจริงในวงการแพทย์ (Real-world solutions)และมีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่การระดมทุนในเชิงธุรกิจต่อไป
“ในปีที่ผ่านมาโครงการของเรามีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพมารวมตัวกัน เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักออกแบบกราฟิก ไปจนถึงผู้กำกับดูแลนโยบายรัฐ เพราะทุกองค์ความรู้เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสกัดประเด็นปัญหาและหาทางแก้โจทย์ได้” Prof. Zenกล่าว
งาน Siriraj x MIT Hacking Medicine 2025 ยังมีเมนเทอร์และคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องในวงการการแพทย์ เทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ ที่จะช่วยขัดเกลาไอเดียของผู้ร่วมแข่งขันและปั้นให้เกิดนวัตกรรมขึ้นจริง พร้อมกันนี้ ไอเดียและโปรโตไทป์ที่ดีจากแฮกกาธอนครั้งนี้ยังมีโอกาสได้ไปต่อ ด้วยระบบนิเวศที่จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับหลังจบการแข่งขัน เช่น
- เครือข่ายนักลงทุน ภาคเอกชน และโครงการบ่มเพาะ ที่จะร่วมสั
งเกตการณ์การแข่งขันเพื่อเฟ้ นหาไอเดียที่เป็นไปได้ เช่น ธนาคารกรุงไทย (KTB),มูลนิธิ ดร.พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล และ นางนนทนา ธนบัตรชัย(PNF),สำนักงานนวั ตกรรมแห่งชาติ (NIA),เมืองไทยประกันชีวิต (MTL),บริษัทInterSystems จำกัด, KX Knowledge Xchange (KX),สถาบันบริหารจั ดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT),บริษัท DataOne Asia จำกัด,บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด,บริษัท เอิร์ทชาย จำกัด,บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน),บริษัท โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด
- งาน Beyond Hack Day ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2025
พบกับมาสเตอร์คลาสเพื่อให้ ความรู้ผู้เข้าแข่งขัน,ตลาดงาน (Job fair),การให้คำปรึกษา (Small group consultation) และพื้นที่สร้ างเครือข่าย (Networking) ซึ่งจะมีทั้ งโครงการบ่มเพาะ สถาบันการศึกษา และสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็ จเข้าร่วมในงาน
- สนามทดลอง (Sandbox)ของโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อเปิดพื้นที่ให้โปรโตไทป์ จากแฮกกาธอนได้ทดสอบความเป็ นไปได้จริง
- โครงการHEALTHI Labคอร์สการอบรมระยะเวลา3วั
นที่จัดขึ้นโดย รพ.ศิริราช และคณาจารย์จาก MIT
การแข่งขัน Siriraj x MIT Hacking Medicine 2025 ในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่มีความโดดเด่นสูงสุด3คน จะได้รับ “Golden Tickets” สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน MIT Grand Hack 2026 ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา เปิดประตูแห่งโอกาสสู่เวทีแข่งขันระดับโลกที่มีผู้เข้าร่วมแฮกกาธอนมากกว่า30ประเทศในแต่ละปี และมีรางวัลสำหรับ9ทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,000 เหรียญสหรัฐ
นอกจากการแข่งขันแฮกกาธอนดังกล่าว รพ.ศิริราชจะมีการจัดประชุมครั้งใหญ่ของวงการนวัตกรรมด้านสุขภาพ ภายใต้ธีมเดียวกัน คือ “AI Today, Transforming Tomorrow’s Healthcare” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก Prof. Eric Grimson, Chancellor for Academic Advancement จาก MIT, Prof. Michael McConnell จากStanford University และProf. Jorge CardosoจากKing’s College London ขึ้นปาฐกถา ร่วมด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับสากลอีกคับคั่ง
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันแฮกกาธอนSiriraj x MIT Hacking Medicine 2025สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568 ที่ https://rebrand.ly/kd4x873