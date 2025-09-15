SEAFCO หุ้นฐานราก ฟื้นเข้าติดทำเนียบ ESG100 ปี 68

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO) บริษัทชั้นนำในการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มเจาะในประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 4 (พ.ศ.2562-2564 และ พ.ศ.2568)
“ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจของเราต้องเผชิญกับความท้าทายจากทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการดำเนินงานที่ยึดมั่นในหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดินอย่างมีประสิทธิภาพ"
"ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในระยะยาว ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราได้นำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาปรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น ระบบควบคุมการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดของเสียในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบเอ็ดในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI