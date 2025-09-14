ไทยพัฒน์ ผุด Carbon Ratings หนุนจัดระดับกิจการด้วยข้อมูลด้านภูมิอากาศ

สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน Carbon Ratings พัฒนาข้อมูลบัญชีคาร์บอนของภาคธุรกิจ เพื่อการจัดระดับบริษัทจดทะเบียนด้านความสามารถทางภูมิอากาศ สำหรับผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ควบคู่กับข้อมูลทางการเงิน ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และผลักดันการกำกับดูแลกิจการด้านภูมิอากาศไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นผู้ริเริ่มการจัดระดับ ESG Rating ขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เห็นว่า ปัจจุบัน ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน นอกจากที่จะให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลด้าน ESG ของกิจการในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจลงทุนแล้ว ยังมีความต้องการใช้ข้อมูลด้านภูมิอากาศที่กิจการมีการดำเนินการ อาทิ ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับกิจการ ฯลฯ สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
โดยจากรายงานผลสำรวจ EY 2024 Institutional Investor Survey ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีที่ 11 ได้รวบรวมมุมมองของผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่า ผู้ลงทุนกว่า 55% เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 2 ปีข้างหน้า และ 62% ระบุว่า ได้เตรียมความพร้อมในการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศของบริษัทที่เข้าลงทุนไว้แล้ว
ด้วยประสบการณ์กว่า 11 ปี ของสถาบันไทยพัฒน์ในการประเมินข้อมูลด้าน ESG ของกิจการ จึงได้ขยายผลมาสู่การประเมินข้อมูลบัญชีคาร์บอนของภาคธุรกิจ เพื่อการจัดระดับบริษัทจดทะเบียนด้านความสามารถทางภูมิอากาศ ในรูปแบบของ Carbon Ratings เป็นครั้งแรกในประเทศไทย การจัดระดับคาร์บอน (Carbon Ratings) ที่สถาบันไทยพัฒน์พัฒนาขึ้น เป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกที่กิจการเปิดเผย (Corporate Emission Profile) แสดงผลด้วยตัวอักษรแทนระดับของผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
ระดับแรก แสดงด้วยตัวอักษร Q หมายถึง กิจการมีการรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบข่าย (Scope) ที่ 1, 2 และ 3 ครบถ้วนตามขอบเขตดำเนินงาน (Operational Boundary) เป็นระดับที่แสดงถึง การเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Emissions Quantity)
ระดับที่สอง แสดงด้วยตัวอักษร QQ หมายถึง กิจการมีการรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเกณฑ์คุณภาพข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่รายงาน เป็นระดับที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับแรก และคุณภาพข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Data Quality)
ระดับที่สาม แสดงด้วยตัวอักษร QQQ หมายถึง กิจการมีการรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกณฑ์คุณภาพข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่รายงาน และความก้าวหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบข่ายที่ 1, 2 และ 3 ที่สอดคล้องกับกรอบเพดานอุณหภูมิไม่เกิน 1.5 °C เป็นระดับที่แสดงถึง การเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับแรก คุณภาพข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สอง และความก้าวหน้าดำเนินงานบนขีดความสามารถทางภูมิอากาศ (Climate Quotient)
นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “การประเมิน Carbon Ratings ที่สถาบันไทยพัฒน์ริเริ่มขึ้นนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการเผยแพร่ข้อมูลประเมินด้านภูมิอากาศ ที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูลบัญชีคาร์บอนของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ยังจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุน พร้อมกับการสร้างผลกระทบทางภูมิอากาศในเชิงบวก”
นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ในฐานะหัวหน้าทีม Carbon Ratings สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวเสริมว่า “ไทยพัฒน์ ได้เข้าเป็นสมาชิก Climate Reference Group 1 ภายใต้ UN PRI 2 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีต่อการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่ผนวกทั้งโอกาสและความเสี่ยงด้านภูมิอากาศผ่านเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม ร่วมกับอีก 63 องค์กรสมาชิกที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำระดับโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อมูลด้านภูมิอากาศสำหรับการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนไทย”
บริษัทจดทะเบียนและกิจการที่ต้องการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูลบัญชีคาร์บอน หรือต้องการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศเพื่อการเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้เครื่องมือ Carbon Ratings สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CarbonRatings.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป