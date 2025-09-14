KEX รับมอบโล่เกียรติคุณ หนุนความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ

บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของสองหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ กองบังคับการปราบปราม ครบรอบปีที่ 77 และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครบรอบปีที่ 16
พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ กองบังคับการปราบปราม โดยมี นายเจียเหว่ย จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจตรี วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการปราบปราม เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 77 และ นาย สตีเฟ่น บาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจตรี อธิป พงษ์ศิวาภัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันครบรอบปีที่ 16
การได้รับเกียรติในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ KEX ในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ตลอดจนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน