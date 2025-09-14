สถาปัตย์ ม.รังสิต จับมือ LPN ปั้นสถาปนิกยุใหม่ พัฒนาทักษะนักศึกษา ต่อยอดงานวิจัยจากห้องเรียนสู่การทำงานจริง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงผสานองค์ความรู้และนวัตกรรมระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีทั้งความรู้เชิงวิชาการและทักษะปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนคุณภาพ
ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา และกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว อาทิ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการที่สำคัญต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคตแก่นักศึกษา ร่วมพัฒนางานวิจัยโดยสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยแก่นักศึกษา พร้อมส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการทำงานเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์การทำงานจริงแก่นักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุม 1 – 801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต