ทรัพย์สินจุฬาฯ ผลักดัน "บรรทัดทอง-สามย่าน" มุ่งเติบโตเคียงข้างผู้เช่า ยกระดับเป็นพันธมิตรธุรกิจ

สำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) มอบโล่เชิดชูแด่ผู้เช่าร้านค้าและธุรกิจที่เติบโตร่วมกันมานานกว่า 50 ปี พร้อมจัดทำป้ายโปรโมทชวนชิม “ร้านอร่อยในตำนานบรรทัดทอง-สามย่าน” ตามโปรโมทย่านครั้งใหญ่ให้ร้านค้าทั้งเก่าและใหม่เติบโตไปพร้อมกันย่านอย่างยั่งยืน
สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) เดินหน้ายุทธศาสตร์ใหม่ของอธิการบดี จุฬาฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ที่อยากให้จุฬาฯ เติบโตเคียงข้างผู้เช่า ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้เช่า-ผู้ดูแลพื้นที่ แต่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมจะสนับสนุน และเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยในงานนี้ ทางสำนักงานฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "PMCU Prestige Partnership" ให้แก่ผู้เช่าที่ยังประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ของจุฬาฯ อย่างแน่นแฟ้นยาวนาน และเป็นการตอกย้ำเสน่ห์ของ"บรรทัดทอง-สามย่าน" ที่เต็มไปด้วยร้านเก่าแก่มากมาย ที่ยังรอให้ทุกคนได้มาสัมผัสความเป็นต้นตำรับที่สืบทอดมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น
๐ ตัวอย่างร้านเด็ดในตำนาน Living Legend ชวนให้ไปสัมผัสความอร่อย
โดยผู้เช่าที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ร้านอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นร้านค้าทั่วไป อาทิ ร้านเสริมสวย , ร้านขายเสื้อกีฬา , ร้านทำถ้วยรางวัล , ร้านผลิตศาลเจ้าของไหว้เจ้า ฯลฯ โดยร้านอาหารที่ได้รับโล่ล้วนเป็นร้านในตำนานของชาวจุฬาฯ และคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในย่าน อาทิ
สมบูรณ์โภชนา - ตั้งอยู่ซอย จุฬาฯ 8 สาขานี้เปิดมาตั้งแต่ปี 2534 ตำนานของร้านอาหารซีฟูดระดับภัตตาคารตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น มีเมนูเด็ดที่พลาดพวกอาหารทะเลอย่างเมนูขึ้นชื่อ ปูผัดผงกะหรี่ที่ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อมลงตัว, เนื้อปููก้อนโตสดอร่อย ส่วนเมนูอื่นอย่าง ปลาเต๋าเต้ยต้มเกี๊ยมบ๊วย น้ำซุปเกี๊ยมบ๊วยรสชาติเข้มข้นโดดเด่น , ปลาเก๋ากะเพรากรอบ , ปลาเก๋าเนื้อสด , ออส่วนกระทะร้อน , ผัดผักกระเฉดกระเทียมสด ผักกรอบหอมอร่อย ปิดท้ายด้วยขนมหวานที่มีให้เลือกหลากหลายพอสมควร
ล้งเล้ง - ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา สาขาบรรทัดทอง ตำนานของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเอง การันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลิน 6 ปีซ้อน กับเมนูเด็ดที่ชวนให้ทุกคนต้องมาลอง . บะหมี่เย็นตาโฟแห้งต้มยำ
บ๊วยโภชนา - อยู่ปากซอยจุฬาฯ 36 ตำนานของก๋วยเตี๋ยวเป็ด สูตรลับที่ใช้สมุนไพรหลากหลายชนิด ตุ๋นเพื่อให้ได้เนื้อเป็ดที่นุ่ม ฉ่ำ ไม่เหม็นสาบ ต้นตำรับความอร่อยนี้อยู่คู่จุฬาฯ มาไม่ต่ำกว่า 50 ปี
อี่โภชนา - ตำนานของอาหารทะเลสไตล์แต้จิ๋ว ที่ผสมผสานความเป็นไทย รสชาติที่คุ้นเคยถูกปากคนไทยมากว่า 56 ปี แล้ว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2512 คุ้นเคยความอร่อยกันมารุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่มาทานที่ร้าน สั่งกลับบ้าน หรือแม้แต่มีงานจัดโต๊ะจีนที่นี่มีครบทุกความต้องการ ไม่เพียงแต่เชฟมากประสบการณ์ แต่วัตถุดิบไซซ์พรีเมียม ที่คัดสรรสดๆ มาจากทะเล ส่งให้ใครๆมาชิ้มต่างยกนิ้วให้ ทั้งความอร่อย สด สะอาด และมีรสชาติความอร่อยเฉพาะตัว
เจ๊โส่ย - ตำนานของข้าวหมูแดง หมูกรอบ ร้านดังแห่งหนึ่งในกทม. ร้านเจ้าอร่อยซอยจุฬาฯ 18 ถนนบรรทัดทอง เปิดมากว่า 60 ปี คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ผ่านกระบวนการขั้นตอนการปรุงอย่างพิถีพิถันจนได้เนื้อหมูแดง หมูกรอบ และกุนเชียงที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ทานคู่กับน้ำราดที่เข้มข้น หอม กลมกล่อม ทานคู่กับพริกดองน้ำส้ม และพริกแห้งคั่วที่มีทำเองทุกอย่าง
๐ บรรทัดทอง-สามย่าน ไม่ใช่แค่ย่าน แต่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงชีวิต PMCU พัฒนาพื้นที่ตามแนวคิด "PMCU Where Togetherness Grows Further"
ร้านในตำนานของสามย่าน-บรรทัดทอง แตกต่างไปจากย่านท่องเที่ยวอื่นๆ เพราะเป็นย่านและเป็นร้านที่ผูกพันกับชีวิตคนมากมาย โดยเฉพาะชาวจุฬาฯ โดยร้านเหล่านี้ เป็น Living Legend และ memory ของใครหลายๆคน ทำให้พื้นที่บรรทัดทอง สามย่าน ไม่ใช่เป็นเพียงย่าน Street Food เพียงอย่างเดียว แต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนในย่านและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาสัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีเรื่องราวและความทรงจำต่างๆ ให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
งานนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของนโยบาย และแผนระยะยาว ภายใต้แนวคิด "PMCU Where Togetherness Grows Further" ที่เชื่อว่า สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากนิสิต คณาจารย์ในจุฬาฯ ผู้เช่า รวมไปถึงภาคเอกชน และภาครัฐ ที่จะมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนภายในพื้นที่ใจกลางเมือง ที่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเติบโต และใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข พร้อมเดินหน้าผลักดันให้เกิดเป็นต้นแบบของการสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน หรือ "Chula SDGs City of Togetherness"
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ภายในงานวันนี้ (15 กันยายน 2568) นอกจากมอบโล่ให้กับผู้เช่าเก่าแก่ทั้งร้านค้าธุรกิจชุมชนไปจนถึงธุรกิจใหญ่อย่าง MBK และ บริษัทสยามสแควร์ทาวเวอร์ จำกัด (Novotel) ที่อยู่กับ PMCU มาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น ระหว่างสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ผู้เช่า และชุมชนที่ยังเข้มแข็ง และเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาบรรทัดทอง-สามย่านอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
นอกจากนี้ ยังถือเป็นอีกเวทีในการแสดงศักยภาพของนิสิตจุฬาฯ ที่มาร่วมจัด Showcase อาหาร โดย น.ส.เชษฐ์ธิดาภรณ์ มหบุญพาชัย หรือน้องน่านฟ้า นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมจัดโต๊ะนำเสนอเมนูเด็ดจากร้านในตำนานพร้อมร่วมนำเสนอเรื่องราวของร้านต่างๆ
๐ ผนึกกำลัง a day- Robinhood ต่อยอดโปรโมทร้านอาหารในตำนานบรรทัดทอง – สามย่าน
โดยหลังจากนี้ โครงการ Living Legend ยังเดินหน้าต่อไป โดย PMCU ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง a day สื่อออนไลน์ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความเก่าแก่ของร้านในตำนาน ร่วมกับนิสิตจุฬาฯ และร่วมจัดทำแผนที่ย่าน พร้อมกิจกรรม City Tour ที่เสริมความน่าสนใจด้วย Robinhood food delivery platform สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการยกระดับย่านบรรทัดทอง-สามย่าน ร้านอาหารระดับตำนานที่อยู่คู่ย่านมายาวนาน ถ่ายทอดเสน่ห์และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เข้าถึงง่ายผ่านแอป Robinhood แอปพลิเคชันที่โดดเด่นด้วยบริการส่งไวไม่พ่วงออร์เดอร์ใช้งานง่าย และมุ่งสนับสนุนร้านค้าทุกประเภทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้ยังมาพร้อมกับการนำเสนอคอนเทนต์และกิจกรรมทางการตลาดที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในหลายช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้ ดึงดูดผู้บริโภค และคืนชีวิตชีวาให้กับย่านในทุกมื้อของผู้ใช้งาน
ภารกิจหลักของ PMCU ในวันนี้ จึงไม่ใช่แค่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นการสร้างการพัฒนาย่านบรรทัดทอง – สามย่าน ให้เติบโตในทุกมิติ ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของผู้เช่า และชุมชนในพื้นที่ รวมถึงความประทับใจบุคคลภายนอกที่เข้ามาสัมผัสย่านนี้ รวมถึงการพัฒนาย่านในด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นพื้นที่สีเขียว และการประหยัดพลังงาน ฯลฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
“ดัชนีชี้วัดทางธุรกิจทั่วไป อาจเป็นเรื่องการเติบโตในมิติเรื่องรายได้และผลกำไรเท่านั้น แต่สำหรับ PMCU มิติของการเติบโตของธุรกิจ คือ ความสุขของคนที่อยู่ในย่าน และการเห็นการพัฒนาของชุมชน และสังคมที่เติบโตไปพร้อมกัน