ม.กรุงเทพ มอบปืนแอนตี้โดรนจากการต่อยอดงานวิจัยให้กองทัพใช้งานจริง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประสบความสำเร็จในการคิดค้นพัฒนาปืนแอนตี้โดรนหรือที่เรียกว่า Anti-Drone Gun ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีการป้องกันที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศ ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลจากการทุ่มเทของทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์นวัตกรรมเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Center of Specialty Innovation (CoSI) ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีปืนแอนตี้โดรนได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพในระดับสากล
เทคโนโลยีเบื้องหลังปืนแอนตี้โดรนดังกล่าว มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้หลักการการรบกวนสัญญาณในช่วงคลื่นความถี่ 2.4 และ 5.8 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่หลักที่โดรนทั่วไปใช้ในการสื่อสารกับระบบควบคุมทางไกล เมื่อปืนแอนตี้โดรนปล่อยสัญญาณไปยังโดรนเป้าหมาย จะเกิดสัญญาณการรบกวนซึ่งจะตัดขาดการเชื่อมโยงระหว่างโดรนเป้าหมายกับผู้ปฏิบัติการที่บังคับผ่านรีโมทคอนโทรล ส่งผลให้โดรนสูญเสียการควบคุมทันที และจะดำเนินการตามโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการลงจอดในจุดที่อยู่ปัจจุบันหรือบินกลับสู่จุดควบคุมโดยอัตโนมัติ
ความโดดเด่นของปืนแอนตี้โดรนที่พัฒนาขึ้นนี้ยังรวมถึงระยะการทำงานที่สามารถยิงได้ไกลสูงสุดถึง 1 กิโลเมตร ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นปืนแอนตี้โดรนนี้ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมปฏิบัติการที่จังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ปืนแอนตี้โดรนที่ทีมนักวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมเฉพาะทางฯ ได้พัฒนาขึ้นยังมีความคุ้มค่าในด้านต้นทุนการผลิต เพราะปัจจุบันปืนแอนตี้โดรนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้นมีราคาสูงและมีขนาดที่ใหญ่ไม่สะดวกต่อการใช้งาน แต่ปืนตัวนี้สามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ประหยัดและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมทั้งมีความสะดวกในการใช้งานและการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ปฏิบัติการจริง
ดร.ปณพงศ์ ส่งสุขถวัลย์ อาจารย์ประจำสายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กล่าวว่า “ปืนแอนตี้โดรนที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างม.กรุงเทพและหน่วยงานทหาร ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะพกพาสะดวก มีน้ำหนักเบา และเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ชายแดน ความโดดเด่นของอุปกรณ์นี้คือความสามารถในการรบกวนสัญญาณได้ 2 ความถี่หลัก พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน และสามารถเชื่อมต่อกับสถานีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งตามแนวชายแดน ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์มีระบบล็อกการใช้งานเพื่อป้องกันการใช้งานโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยในอนาคตวางแผนที่จะปรับปรุงให้สามารถติดตั้งร่วมกับอาวุธประจำกายของทหารชายแดน โดยสามารถถอด-ประกอบได้ง่าย
ในฐานะนักวิจัยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาร่วมงานกับทางทหาร การผนึกกำลังความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สร้างผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีส่วนร่วมในการปกป้องความมั่นคงของชาติ”
เมื่อผ่านการทดสอบและการใช้งานจริงเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ส่งมอบปืนแอนตี้โดรนจำนวน 3 กระบอก พร้อมด้วยโดรนชี้เป้า 1 ตัว ให้แก่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) โดยมี ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นตัวแทนในการส่งมอบให้กับ พันเอก กำธร เกิดท่าไม้ รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศโดยทันที
พันเอก กำธร เกิดท่าไม้ รอง ผบ.พล.ปตอ. แสดงความยินดีต่อความร่วมมือระหว่างกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและมหาวิทยาลัยกรุงเทพในโครงการพัฒนาอุปกรณ์ปืนแอนตี้โดรน “สำหรับความร่วมมือที่กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่ปืนแอนตี้โดรนและเทคโนโลยีโดรน ซึ่ง 2 สิ่งนี้ถือเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับภัยคุกคามทางความมั่นคงในปัจจุบัน ต้องขอขอบคุณทางคณาจารย์และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้นำความรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถต่อยอดความร่วมมือนี้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการป้องกันประเทศในอนาคต”
ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือวิจัยระหว่างศูนย์นวัตกรรมเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (CoSI) และหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) ซึ่งได้ร่วมกันทำงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ปืนแอนตี้โดรนที่ส่งมอบในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นแรกของการพัฒนาซึ่งในอนาคตทั้งสองหน่วยงานมีแผนในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น
นวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่นของนักวิจัยศูนย์นวัตกรรมเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศด้านความมั่นคงแห่งชาติ ลดการพึ่งพิงและการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยมาแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ