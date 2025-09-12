คาโอ x ซีพี ส่ง “extra" ผงซักฟอกรักษ์โลก สอดคล้อง 3 เทรนด์ผู้บริโภค

“คาโอ” และ “ซีพี” Co-Creation สำเร็จ ส่ง “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ผงซักฟอกสูตรใหม่ นวัตกรรมจากญี่ปุ่น บุกตลาดผงซักฟอกมูลค่ากว่า 21,500 ล้านบาท ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ฉลาดช็อป ฉลาดใช้ ใส่ใจโลก เซฟงานซัก รักษ์โลกได้ง่ายๆ สินค้าคุณภาพดี ในราคาที่ทุกคนเข้าถึง และหาซื้อได้ง่าย
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี Co-Creation ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกใหม่สำเร็จ เปิดตัว “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ผงซักฟอกสูตรใหม่ นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เจาะตลาดผงซักฟอกไทย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้คนไทยรักษ์โลกได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการเลือกใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีอย่างทั่วถึง และราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่แม็คโคร โลตัส และ 7-Eleven ทั่วประเทศ
ตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้ามีมูลค่ารวมต่อปีกว่า 21,500 ล้านบาท โดยกลุ่มผงซักฟอกสูตรมาตรฐานมีอัตราการเติบโตรวม 4% ในช่วงปี 2562-2567 และยังคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 7,200 ล้านบาทในปี 2568 และยังพบว่าคนไทยมีการใช้จ่ายอย่างรัดกุมมากขึ้นและตั้งงบประมาณอย่างชัดเจน มักมองหาสินค้าที่มีประสิทธิภาพและราคาที่คุ้มค่า สอดคล้องกับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2568 ใน 3 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ประหยัดค่าใช้จ่าย ฉลาดช็อป ฉลาดใช้ ในราคาคุ้มค่า 2) สุขภาพดี ใส่ใจการดูแลสุขภาพองค์รวม 3) รักษ์โลก ลด ละ เลิก เลือกใช้ เพื่อโลกที่สดใสกว่าเดิม โดยผู้บริโภคยุคใหม่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่ง 49% ของกลุ่มมิลเลนเนียลมีการวางแผนลดพลาสติก 38% ชอบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และ 26% ตั้งใจใช้น้ำให้น้อยลง
เพื่อเป็นการต่อยอดจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนแก่ธุรกิจสินค้าอุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสังคมสีเขียวแก่ผู้บริโภคชาวไทย ระหว่างคาโอและซีพี เมื่อปี พ.ศ. 2567 ในปีนี้จึงมีการเปิดตัวผงซักฟอก “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ผงซักฟอกสูตรใหม่ นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น นำร่องในหมวดสินค้า Eco ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในราคาสุดคุ้มค่าสำหรับทุกครัวเรือนในไทย วางจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทางที่ แม็คโคร โลตัส และ 7-Eleven ทั่วประเทศ
นายอากิระ นิชิมากิ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “คาโอมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน ESG ตอกย้ำเจตนารมณ์ของคาโอในการสร้าง "Kirei Lifestyle" (คิเรอิ ไลฟ์สไตล์) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน (People) และโลกใบนี้ (Planet) ผ่านนวัตกรรมที่ช่วยปกป้องดูแลสุขอนามัยของคนไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันโดยนำจุดแข็งด้านนวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคาโอมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้า “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยคาโอ ประเทศญี่ปุ่น เป็นนวัตกรรม
ที่สามารถขจัดคราบหนักด้วยเอนไซม์จากธรรมชาติ ใช้ปริมาณน้อยกว่าเดิมแต่ขจัดคราบหนักออก ล้างออกง่ายในน้ำเดียวทำให้ช่วยประหยัดน้ำ เซฟงานซักในราคาที่คุ้มค่า ทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายๆ การร่วมมือกับซีพีที่มีเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศ เป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัท ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกครัวเรือน”
นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ซีพีเชื่อว่าคนไทยทุกคนควรเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายและใช้ได้จริง การร่วมมือกับคาโอเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เราได้เปิดตัวผงซักฟอกสูตรใหม่ “extra (เอ็กซ์ตร้า)” ผ่านเครือข่ายของซีพีทั้งด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า มาช่วยกระจายให้มากที่สุด โดยวางจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทางที่ แม็คโคร โลตัส และ 7-Eleven ทั่วประเทศ การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคาโอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Eco ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่ตอบสนองกระแสรักษ์โลกที่กำลังเติบโตเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของซีพีที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันด้านความยั่งยืนให้กลายเป็นเรื่องของทุกคนในที่สุด”
จากความมุ่งมั่นของทั้งคาโอและซีพีในการร่วม Co-Creation ผลิตภัณฑ์จนสำเร็จ ผงซักฟอก “extra (เอ็กซ์ตร้า)” จึงเปิดตัวในราคาที่ทุกคนเข้าถึงและหาซื้อได้ง่าย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
“extra (เอ็กซ์ตร้า)” – ผงซักฟอกสูตรใหม่ นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น
ขนาด 850 กรัม ราคา 45 บาท และขนาด 2,700 กรัม ราคา 125 บาท
- ใช้เพียงครึ่งช้อน ผ้าก็สะอาด *ผงซักฟอกครึ่งช้อน ต่อการซัก 1 ครั้ง สำหรับผ้า 10 ชิ้น
- ส่วนประกอบมีสารตั้งต้นจากธรรมชาติมากกว่า 85%
- ขจัดคราบหนักด้วยเอนไซม์จากธรรมชาติ
- ล้างออกง่ายเพียงน้ำเดียว
- ราคาคุ้มค่า เริ่มต้นเพียง 45 บาท
- วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ แม็คโคร โลตัส และ 7-Eleven ทั่วประเทศ