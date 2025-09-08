แวนทีฟ ขยายโครงการรีไซเคิลทั่วอาเซียน-แปซิฟิก มุ่งลด "ขยะการแพทย์" พร้อมโชว์นวัตกรรมการดูแลโรคไต

๐ ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน และโรงพยาบาลในประเทศมาเลเซีย ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้าร่วมโครงการจัดเก็บและรีไซเคิลขยะพลาสติกจากการล้างไต
๐ แวนทีฟเปิดตัวนวัตกรรมการดูแลโรคไต ในงานประชุมสมาคมนานาชาติเพื่อการล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (ISPD) ประจำภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
แวนทีฟ (Vantive) ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกในการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 70 ปี ประกาศขยายโครงการรีไซเคิลขยะพลาสติกจากการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองที่บ้าน ครอบคลุมประเทศมาเลเซีย ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะทางการแพทย์และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนดังกล่าวจะถูกนำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งที่ 11 ของ สมาคมนานาชาติเพื่อการล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (International Society for Peritoneal Dialysis: ISPD) ประจำภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยนอกจากการนำเสนอแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว แวนทีฟยังจัดแสดงนวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพและการบำบัดรักษาที่ล้ำสมัยสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอีกด้วย
๐ รีไซเคิลขยะพลาสติกทางการแพทย์ สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่
โครงการรีไซเคิลของแวนทีฟก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บถุงน้ำยาล้างไตและท่อใช้แล้วที่ทำจากพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องที่บ้านด้วยตนเอง (peritoneal dialysis: PD) วัสดุเหล่านี้จะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น พื้นโรงพยาบาล รองเท้าบูทกันน้ำ และสายยาง โดยดำเนินการร่วมกับบริษัทรีไซเคิลท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
นายสตีเวน ฟลินน์ ประธานบริหาร ภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก บริษัท แวนทีฟ (Vantive Asia Pacific President) กล่าวว่า “แวนทีฟมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ “ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้” ของแวนทีฟ”
“การล้างไตทางช่องท้องที่บ้านไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถดูแลและจัดการการรักษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบรรเทาภาระของระบบโรงพยาบาลและสาธารณสุข ซึ่งบริการล้ำสมัยภายใต้โครงการความยั่งยืนของเรานี้ ครอบคลุมถึงการจัดการขยะทางการแพทย์จากการฟอกไตในโรงพยาบาล และกำลังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน”
ความร่วมมือในแต่ละประเทศ
๐ มาเลเซีย
โครงการ Jom Recycle เปิดตัวในปี พ.ศ. 2567 จากความร่วมมือระหว่าง แวนทีฟ (Vantive), National Kidney Foundation (NKF) ประเทศมาเลเซีย, ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศมาเลเซีย (Zuellig Pharma Malaysia), Fig Metal Industries (หรือที่เคยรู้จักในชื่อ Dialog ESECO Sdn Bhd), และ Cenviro-EPIC โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภาธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งมาเลเซีย (Business Council for Sustainable Development Malaysia – BCSDM) มีเป้าหมายเพื่อจัดการวัสดุเหลือใช้จากถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้วด้วยการรีไซเคิล และได้นำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ Extended Producer Responsibility (EPR) มาประยุกต์ใช้ในภาคสาธารณสุข โดยมีการเก็บรวบรวมถุงพลาสติกเปล่าจากการล้างไตทางช่องท้อง เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น กระเป๋าและถุงใส่ยา
๐ ประเทศไทย
แวนทีฟร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC), เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) และบริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด (Dynoflex) เพื่อนำถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้วไปรีไซเคิลเป็นกระเบื้องปูพื้นพีวีซี โครงการนี้เปิดตัวในปี พ.ศ. 2567 ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และตั้งเป้าลดขยะพลาสติก PVC ประมาณ 145 ตันต่อเดือน
๐ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
แวนทีฟให้การสนับสนุนผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่บ้านมากกว่า 1,000 ราย ด้วยการร่วมมือกับบริษัทจัดการขยะท้องถิ่น เข้าจัดเก็บขยะพลาสติกพีวีซีที่เกิดจากถุงน้ำยาล้างไตและท่อที่ใช้แล้วจากการล้างไตทางช่องท้องที่บ้านผู้ป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำวัสดุเหล่านี้ไปรีไซเคิลเป็นรองเท้าบูทกันน้ำและสายยาง รวมทั้งยังรีไซเคิลกล่องกระดาษสำหรับการจัดส่งอีกด้วย
๐ นำเสนอนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ในงาน ISPD 2025
ในการประชุมของสมาคมนานาชาติเพื่อการล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (ISPD) ในครั้งนี้ แวนทีฟเตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชันดิจิทัล บริการอันล้ำสมัย และผลการศึกษาทางคลินิก เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถบริหารทรัพยากรที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเพิ่มอิสระและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผ่านการเข้าถึงการบำบัดรักษาที่บ้านอย่างเท่าเทียม ตอบรับแนวโน้มอัตราการขยายตัวของโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD) ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 5 ของโลกภายในปี พ.ศ. 25831 อันเป็นผลจากโครงสร้างประชากรสูงวัย รวมถึงอัตราการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและความต้องการการฟอกไตเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุข
นวัตกรรมที่แวนเทจจะนำเสนอในงาน ได้แก่
ระบบการจัดการผู้ป่วยระยะไกล: แพลตฟอร์มการสื่อสารสองทางสำหรับบริหารจัดการผู้ป่วยจากระยะไกลของแวนทีฟ ช่วยให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติที่บ้าน (Automated Peritoneal Dialysis: APD) เชื่อมต่อกับทีมผู้ดูแลได้ตลอดการรักษา และให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย โดยตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 10 ปี โปรแกรมดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการล้างไตทางช่องท้องที่บ้านของผู้ป่วยมากกว่า 100 ล้านครั้งทั่วโลก
การยกระดับประสบการณ์ผู้ป่วยในการล้างไตทางช่องท้อง: แวนทีฟเตรียมนำเสนอผลการศึกษาที่มุ่งสำรวจระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเชิงรุกของผู้ป่วยในการเลือกวิธีการรักษาหรือสถานพยาบาล และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง