บางจากฯ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมหนุน บีซีพีจี ต่อยอด “เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน” ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่

กลุ่มบริษัทบางจากสานต่อภารกิจการส่งเสริมสหกรณ์ไทยที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2533 ด้วยการร่วมธุรกิจ “ปั๊มชุมชน” หรือ สถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตร ต่อยอดเครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน โดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ด้วยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มบริษัทบางจากได้ริเริ่มโครงการ “เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน” ตั้งแต่ปลายปี 2567 เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและส่งเสริมบทบาทสหกรณ์ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเปิดโอกาสให้สหกรณ์พันธมิตรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในรูปแบบเช่าซื้อ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน (Private PPA) ปัจจุบันมีสหกรณ์เข้าร่วมแล้ว 18 แห่ง
ล่าสุด บริษัท บีซีพีจีฯ ได้ยกระดับความร่วมมือด้วยการลงทุนติดตั้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์กำลังการผลิตรวม 2.12 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) รวม 1.63 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ให้แก่ 5 สหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรนำร่องในเครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน ได้แก่ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี สหกรณ์โคนมนครปฐม จ.นครปฐม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ.สกลนครทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ลดค่าไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่กลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนางานสหกรณ์ในด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2533 ที่ริเริ่มโครงการปั๊มชุมชน จนปัจจุบันมีสหกรณ์กว่า 600 แห่งทั่วประเทศที่ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันร่วมกับบางจากฯ วันนี้โลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ขอบคุณบีซีพีจี ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในกลุ่มบริษัทบางจากที่เข้ามาร่วมภารกิจดูแลและเสริมศักยภาพให้แก่พันธมิตรสหกรณ์ ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจที่สำคัญของเรา ให้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งเพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์ และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามแผน BCP 316 NET ของบริษัท ที่ตั้งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2593 ที่สำคัญ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ขึ้น และขอบคุณสหกรณ์ทั้ง 5 แห่งที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมโครงการ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ ที่เป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง”
พิธีลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA ของสหกรณ์ทั้ง 5 แห่ง จัดขึ้นโดยมีนายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บีซีพีจี เป็นผู้ลงนามร่วมกับประธานสหกรณ์ทั้ง 5 แห่ง และได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางกลอยตา ณ ถลาง และนายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจีฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจาก พร้อมผู้บริหารและผู้แทนจากสหกรณ์ทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธี
โครงการนำร่องติดตั้งโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานให้แก่สหกรณ์ทั้ง 5 แห่งในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการร่วมพัฒนาธุรกิจและโครงการต่างๆ กับสหกรณ์ของไทย จากธุรกิจสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตร ต่อยอดสู่โครงการต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนเกษตรกรรมปล่อยคาร์บอนต่ำ นำ “ข้าวลดโลกร้อน” มาเป็นของสมนาคุณลูกค้าสถานีบริการน้ำมันบางจาก และการพัฒนาคาร์บอนเครดิตจากพืชยืนต้นในโครงการ “พรรณ D” เพื่อร่วมเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืน