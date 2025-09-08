สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ” 6 กันยายน ณ หอประชุม ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า TEI ยึดมั่นในการ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม รวมทั้งเชื่อมั่นว่าการต่อต้านคอร์รัปชันคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไม่โกง ก็เกิดได้” นำเสนอผ่านการแสดงละครเวที กรณีศึกษาโศกนาฏกรรมอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มสะท้อนผลกระทบจากการทุจริตจนมีกระทบต่อชีวิตของประชาชนเพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายจากคอร์รัปชันที่ไม่ได้หยุดแค่ความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ยังหมายถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ไม่โกง ไม่เกิด จริงหรือ?” โดยเชิญผู้แทนจากหลายภาคส่วน ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อยืนยันว่าการโกงจะไม่เกิดขึ้นได้ หากทุกคนร่วมมือกันลุกขึ้นเปลี่ยนระบบ