ครั้งแรกกับดร.วิทย์ !! ยูนิโคล่ จัดเวิร์กชอป “Ready to Work, Ready to Shine” เตรียมพร้อมความมั่นใจนักศึกษา สู่โลกการทำงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ จัดเวิร์กชอป “Ready to Work, Ready to Shine with UNIQLO” เป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 100 คน ไม่จำกัดสาขาจากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมและรับคำแนะนำจากทีมบุคลากรของยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ร่วมกับ ดร. วิทย์ สิทธิเวคินพิธีกรชื่อดัง และ อัลต้า ฐิติกาญจน์ สไตลิสต์มืออาชีพ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ วิคเตอร์ คลับ สาขาสามย่านมิตรทาวน์

 
ยูนิโคล่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงจัดกิจกรรมเวิร์คชอป “Ready to Work, Ready to Shine with UNIQLO” ขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านการส่งเสริมศักยภาพในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่ที่สร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้น และเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนที่เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถ 


โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมเวิร์กชอป ได้รับทั้งความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล แฟชั่นสไตลิ่ง รวมถึงทักษะในการพูดและสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นใจ พร้อมเก็บเกี่ยวเทคนิคสำคัญอย่างเต็มที่ตลอด 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่าน 4 กิจกรรมหลักที่ส่งเสริมความพร้อมในด้านต่างๆ

1. การเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน: แนะนำการเขียนเรซูเม่และเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน โดยแผนกบุคลากรของยูนิโคล่ (ประเทศไทย)

2. Workwear Styling: เรียนรู้การเลือกเสื้อผ้าเพื่อสร้างสไตล์ Work Wear ที่เข้ากับบุคลิก โดยคุณอัลต้า ฐิติกาญจน์ สไตลิสต์ชื่อดัง พร้อมรับเสื้อเชิ้ตแขนยาว 1 ชิ้น มูลค่า 990 บาท

3. ถ่ายภาพโปรไฟล์โดยช่างภาพมืออาชีพ: เติมเต็มเรซูเม่ให้สมบูรณ์มากขึ้น ด้วยภาพถ่ายสำหรับใช้สมัครงาน

4. เทคนิคการสื่อสารธุรกิจ: เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารเชิงธุรกิจแบบมืออาชีพจาก ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรชื่อดัง


มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ยูนิโคล่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญ สอดคล้องกับปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สวมใส่มีชีวิตที่ดีขึ้น และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเวิร์กชอป “Ready to Work, Ready to Shinewith UNIQLO” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้กับนักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญก่อนการเข้าทำงานจริง ยูนิโคล่เชื่อว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากเวิร์กชอปที่ได้ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละด้านมาให้คำแนะนำ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและเสริมความั่นใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานในอนาคต”

ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรรายการ 8 Minute History และ Morning Wealth กล่าวว่า “ผมดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับเวิร์กชอปในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบัน การสื่อสารถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญมาก ประกอบกับการเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาเข้าสู่ช่วงของการทำงาน จากประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นนักศึกษาจบใหม่และไม่รู้ว่าจะสื่อสารอย่างไรเมื่อต้องเริ่มทำงาน จึงเข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี วันนี้ผมจึงตั้งใจแบ่งปันเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้ทุกคนสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เช่น การควบคุมความตื่นเต้น และความเข้าใจในความแตกต่างของการพูดคุยทั่วไปกับการสื่อสารในบริบททางธุรกิจ ซึ่งทุกคนสามารถนำไปฝึกฝน และปรับใช้ในแบบของตัวเองเพื่อให้การสื่อสารราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”


อัลต้า ฐิติกาญจน์ สไตล์ลิส เสริมว่า “เสื้อผ้าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยเสริมเรื่องความมั่นใจ โดยเฉพาะในโอกาสสำคัญอย่างการสมัครงาน การเลือกเสื้อผ้าที่เข้ากับรูปร่าง สีผิว รวมไปถึงการเลือกโทนสีเสื้อที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพรวมของการแต่งตัวมีความเป็นมืออาชีพ และแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของผู้สวมใส่จึงเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ผมได้ลองแมตช์ลุคต่างๆ จากไอเทมของยูนิโคล่เพื่อให้ทุกคนมีไอเดียในการแต่งตัวในสไตล์ของตัวเอง เช่น การจับคู่เสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงรุ่น Miracle Air เข้ากับเสื้อยืดที่ในลุคแบบทางการแต่ดูสบายๆ หรือการนำเสื้อแจ็คเก็ตมาจับคู่กับกระโปรงยาวในโทนสีที่เรียบง่ายแต่ดูดี ผมหวังว่าทุกคนจะสามารถเลือกเสื้อผ้า Work Wear ที่เข้ากับตัวเองเพื่อสร้างลุคการแต่งตัวที่ใช่ได้อย่างสนุกสนาน”

ยูนิโคล่ยังคงมุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด LifeWear อย่างต่อเนื่อง

