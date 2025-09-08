มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ร่วมกับ กทม. ส่งมอบ "ขวดพลาสติกใช้แล้ว" อัพไซเคิลเป็น "เสื้อสะท้อนแสง"

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ร่วมเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบขวดพลาสติกใช้แล้วที่ผ่านการคัดแยกจำนวนกว่า 1,000 ขวด เพื่อร่วมอัพไซเคิลเป็นเสื้อสะท้อนแสง สนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดทั้ง 50 เขต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผ่านโครงการมือวิเศษกรุงเทพ “แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด” ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมี ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ จุดรับขยะแยกประเภท (Drop off Point) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการส่งมอบขวดพลาสติกในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ภายใต้วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่ปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขวดพลาสติกที่คัดแยกแล้วถูกนำมาอัพไซเคิลเป็นเสื้อสะท้อนแสงสำหรับเจ้าหน้าที่กวาดถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสะท้อนถึงความตั้งใจจริงของบริษัทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ช่วยคืนคุณค่าให้ทรัพยากร พร้อมสะท้อนถึงความตั้งใจของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ลดการใช้และแยกขวดพลาสติกใช้แล้ว” ภายในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและบรรเทาภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมการรีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ผ่านโครงการมือวิเศษกรุงเทพ “แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด” ช่วยนำขวดพลาสติกใช้แล้วส่งกลับไปใช้ประโยชน์ หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
ทั้งนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งมั่นให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมไทย ทั่วทุกภูมิภาค ในทุกช่วงเวลา ภายใต้โครงการ MR. D.I.Y. Cares เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน