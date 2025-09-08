ภิรัชบุรีกรุ๊ป โชว์ความเป็นผู้นำด้าน "อาคารอัจฉริยะ" คว้า "WiredScore - SmartScore" ระดับ Gold

ภิรัชบุรีกรุ๊ป หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอาคารสำนักงานคุณภาพในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกอย่าง WiredScore ระดับ Gold และ SmartScore ระดับ Gold สำหรับอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ WiredScore ระดับ Gold สำหรับอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ภิรัชบุรีกรุ๊ป ในการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เป็นอาคารอัจฉริยะ (SMART Building) ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านเทคโนโลยี และการเชื่อมต่อของผู้ใช้อาคารยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
พิธีรับมอบใบรับรองจัดขึ้น ณ ล็อบบี้อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับโฉมใหม่ และเตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคม 2025 นี้ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ ภิรัชบุรี กรุ๊ป และตัวแทนจาก WiredScore ร่วมแสดงความยินดี
การที่อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ได้รับรางวัล WiredScore ระดับ Gold ถือเป็นเครื่องการันตีถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและระบบเชื่อมต่อคุณภาพสูงที่ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร เพื่อการเชื่อมต่อสู่โลกยุคใหม่อย่างไร้รอยต่อ ขณะเดียวกัน รางวัล SmartScore ระดับ Gold สะท้อนถึงศักยภาพของอาคารในการรองรับเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูงในอนาคต ซึ่งจะยกระดับประสบการณ์การใช้งานอาคารให้เหนือชั้น พร้อมตอบรับไลฟ์สไตล์คนทำงานยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งสู่การเป็น อาคารอัจฉริยะ (SMART Building) อย่างแท้จริง
ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ผู้เช่าสามารถมั่นใจได้ในความเสถียรของการเชื่อมต่อดิจิทัลระดับโลกที่ยืดหยุ่น ช่วยขับเคลื่อนและรองรับการเติบโตของธุรกิจ และตอบโจทย์บริษัททั้งในและต่างประเทศที่มองหาสำนักงานคุณภาพสูงในใจกลางกรุงเทพฯ เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจในการบริหารกองทรัสต์ภายใต้กรอบนโยบายที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร
นอกจากนี้ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ยังมีแผนเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานอาคารสู่ระดับโลกด้วยการเตรียมขอรับรอง WELL Building Standard ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้ใช้งาน ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลือง ความมุ่งมั่นนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ ภิรัชบุรีกรุ๊ป ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์แนวคิด “People-Centric & Sustainable Design” พร้อมก้าวสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง