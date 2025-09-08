ครบ 1 ทศวรรษ!! "UOB Please Touch" เปิดโลกศิลปะให้ "ผู้พิการทางการเห็น" ไม่จำกัดด้วย "สายตา" แต่สัมผัสได้ด้วย "หัวใจ"

สำหรับคนทั่วไป ศิลปะคือภาพที่ตาเห็น เส้นสาย สีสัน รายละเอียดที่รวมกันจนเกิดเป็นความงาม แต่สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การเข้าถึงงานศิลปะไม่ใช่เรื่องง่าย โครงการ "UOB Please Touch ศิลปะสัมผัสได้" จึงเกิดขึ้น เพื่อพลิกความหมายของศิลปะให้กว้างกว่านั้น
ปีนี้ครบรอบ 10 ปี โครงการคัดสรรผลงานจาก UOB Art Collection จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบีจำนวน 9 ชิ้น มาพัฒนาเป็น "งานศิลปะแบบนูนต่ำ" ให้เด็กๆ ใช้ปลายนิ้วสำรวจเส้นสายและรูปทรง แล้วต่อยอดจินตนาการด้วยการปั้นและระบายสีของตนเอง กิจกรรมปีนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานอาสามากกว่า 120 คนทำงานร่วมกับน้องๆ ผู้พิการทางการเห็นกว่า 180 คน จาก 4 โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ
นางสาวธรรัตน โอฬารหาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ศิลปะคือพลังที่สร้างโอกาส เพราะศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่ที่การมองเห็น แต่คือภาษาสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เมื่อเด็กๆ ได้สัมผัสและสร้างสรรค์งานศิลป์ พวกเขาได้ปลดปล่อยจินตนาการ เสริมความมั่นใจ และค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ นี่คือเหตุผลที่เราสานต่อโครงการ "UOB Please Touch ศิลปะสัมผัสได้" มากว่าทศวรรษ เพื่อให้ศิลปะเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน”
ในห้องเรียน ครูพบว่าศิลปะเชิงสัมผัสทำให้บทเรียน “จับต้องได้” มากขึ้น ทั้งกับเด็กตาบอดสนิทและเด็กที่มองเห็นเลือนราง ตัวอย่างเช่น การปั้นภูมิประเทศเพื่ออธิบายลมบก–ลมทะเล คู่กับการเปิดพัดลมให้รู้สึกลมจริง เด็กจึงสร้างภาพในใจได้ชัดและสนุกกับการเรียนรู้
ครูมาตย์ สุรีมาตย์ สุวรรณศรี ครูของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า "การปั้นเป็น Active Learning เด็กๆ ได้ลงมือทำจริง เข้าใจมากขึ้น และเกิดเป็นงานศิลปะจับต้องได้ กิจกรรมแบบนี้ ทำให้เด็กภูมิใจและกล้าที่จะสร้างสรรค์”
มุมของผู้บริหารโรงเรียนก็ชี้ให้เห็น ช่องว่างที่โครงการเข้ามาเติมเต็ม นางสาวมาลิณี วรปรีชาชนม์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเสริมว่า “นักเรียนของเรามีทั้งกลุ่มตาบอดสนิทและเลือนราง โครงการนูนต่ำช่วยให้ทั้งสองกลุ่มต่อยอดจินตนาการได้ โดยเฉพาะเด็กที่ยังมีเศษแสง—เขาเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์สัมผัสใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น”
เสียงเล็กๆ ของเด็กยืนยันพลังของศิลปะได้ดีที่สุด น้องน้ำเพ็ชร ด.ญ. อรสา รัชชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรม "การปั้น" เล่าด้วยความตื่นเต้นว่า "หนูปั้นรูปท้องฟ้าเพราะเป็นธรรมชาติ และชอบงานศิลปะ หนูเคยได้รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันระบายสีของโรงเรียน"
ตลอดทศวรรษ UOB Please Touch เปิดโลกศิลปะให้ผู้พิการทางการเห็นกว่า 3,200 คน ไม่เพียงสร้างผลงานสวยงาม หากแต่เติม ความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะแห่งการเรียนรู้ พิสูจน์ว่าเมื่อขยายวิธีการเข้าถึง ศิลปะก็กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน