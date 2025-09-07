SAM ออกบูท “MONEY EXPO 2025 RAYONG” พร้อม “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2025 RAYONG นอกจากนี้ ยังให้การต้อนรับ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ และนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2025 RAYONG ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูท SAM หมายเลข E1 อย่างเป็นทางการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัล ระยอง
ทั้งนี้ ภายในบูทลูกค้าจะได้พบกับทรัพย์มือสองหรือทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน ทำเลดีราคาพิเศษทั่วไทย กว่า 4,500 รายการ พร้อมโปรโมชันพิเศษ อาทิ “SAM Flash Day” แจก Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท โปร “ฟรี! ค่าโอนคนละครึ่ง” สูงสุดหรือไม่เกิน 1% สำหรับทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท และ “ฟรี! โอนไม่อั้น” สูงสุดหรือไม่เกิน 2% สำหรับทรัพย์ที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป และบริการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารชั้นนำ รวมทั้งยังประชาสัมพันธ์แคมเปญ “SAM ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ” เชิญชวนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสมัครเป็นผู้แนะนำทรัพย์มือสองของ SAM อีกด้วย
นอกจากนี้บูท SAM ยังเปิดโต๊ะรับปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้บ้านและธุรกิจของลูกค้า SAM (NPL) ภายใต้แคมเปญพิเศษและเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ มาตรการ “ปรับหนี้มีสุข ผ่อนดีมีลด” ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีหลักประกันและทุกประเภทสินเชื่อ ส่วนลูกค้าที่เป็นหนี้เสียประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 120 วัน สามารถปรึกษาและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ พร้อมสมัครเข้าโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ได้