ทีเอพี มอบทุนการศึกษา "เยาวชนเรียนดี" ต่อเนื่อง 15 ปี ในโครงการ “ทุนน้ำใจ ทีเอพี”

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (ทีเอพี) เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนรอบโรงผลิต ใน จ.นนทบุรี ต่อเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 30 มอบทุนการศึกษา “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ทั้งตำบลไทรใหญ่และตำบลราษฎร์นิยม ในระดับชั้นประถมศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 29 ทุน
โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ที่ 7 จากซ้าย) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย ศศิกาญจน์ ผลวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (ที่ 2 จากซ้าย) และภัทรี ชุณหวรากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ที่ 9 จากซ้าย) ร่วมด้วยตัวแทนนักเรียนผู้ได้รับทุนและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 ตำบลมาร่วมรับมอบ ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
ภัทรี ชุณหวรากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ ‘ทุนน้ำใจ ทีเอพี’ เป็นการสนับสนุนเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่นอย่างต่อเนื่องให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ เราเชื่อว่าการลงทุนด้านความรู้และการเรียนรู้ในวันนี้ จะช่วยต่อยอดให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในวิชาชีพและการทำงานในอนาคต และกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบโรงผลิตให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทุนทรัพย์ด้านการศึกษา เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงผลิต ภายใต้กลยุทธ์ “Brew a Better World” ที่สนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและมาช่วยพัฒนาชุมชนรอบๆ โรงผลิตของเราได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน