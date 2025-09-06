สจล. x สถานทูตเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีมอบ “น้องวัว” สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ มุ่งสู่ความร่วมมือด้านเกษตร - นวัตกรรม - ความยั่งยืนในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดพิธีมอบ “น้องวัว” หรือ Friendship Cow ณ KMITL เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมืออันแน่นแฟ้น ของทั้งสองประเทศ โดย “น้องวัว” ไม่ได้เป็นเพียงประติมากรรมเชิงศิลป์ แต่ยังสะท้อนถึงความไว้วางใจ มิตรภาพ และวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างอนาคตด้านเกษตรอัจฉริยะและความยั่งยืน
พิธีดังกล่าวนับเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 66 โดยมิตรภาพครั้งนี้จะเป็นเสมือนการสานต่อความร่วมมือระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ในมิติด้านการศึกษา เกษตร และการวิจัยเพื่อสังคมโลก โดยจัดขึ้น ณ ลานนวัตกรรมดาราศาสตร์ อาคารหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ สจล.
“น้องวัว” เกิดจากโครงการประกวดออกแบบลวดลายภายใต้หัวข้อ “KMITL x Netherlands: Farming the Future Together” ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานกว่า 46 ชิ้น และได้รับการคัดเลือก 2 ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่
1. “Blooming Tomorrow, together” รางวัลชนะเลิศ โดย นางสาวสริสา ขอเพิ่มกลาง นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2. “Tulip-Tech Cow” รางวัลรองชนะเลิศ โดย นางสาวนันฐกานต์ จบศรี นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ผลงานชนะเลิศจึงถูกถ่ายทอดลงบนประติมากรรม “น้องวัว” ที่จะกลายเป็นสัญลักษณ์ถาวรแห่งมิตรภาพระหว่าง สจล. และเนเธอร์แลนด์
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.กล่าวว่า การที่สถาบันได้มีโอกาสร่วมงานกับ ดร. Gijs Theunissen จากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ สจล. ได้เชื่อมโยงกับ Wageningen University และบริษัทด้านการเกษตรชั้นนำระดับโลก ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ สจล. ได้เรียนรู้เบื้องหลังความสำเร็จของเนเธอร์แลนด์ในด้านเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการผลักดันวิสัยทัศน์ “Farming of the Future” ที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นอาหารออร์แกนิก อาหารฟังก์ชัน หรืออาหารจากระบบเกษตรยั่งยืน
ขณะที่ ดร. Gijs Theunissen Agricultural Counsellor สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์กล่าวถึง “Friendship Cow” ว่า เป็นมากกว่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ แต่ยังสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมมือกันต่อไป โดยเชื่อว่าความร่วมมือจะไม่หยุดเพียงด้านเกษตรกรรม แต่จะขยายไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ และงานวิจัยด้านอวกาศ ซึ่งเป็นความท้าทายที่ทั่วโลกต้องเผชิญ ความร่วมมือระหว่าง สจล. และเนเธอร์แลนด์จึงนับเป็นต้นแบบของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน
วันนี้ “น้องวัว” ได้เดินทางมาถึงบ้านหลังใหม่ที่ สจล. อย่างเป็นทางการ และจะยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ การมอบน้องวัวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดของพิธี แต่คือการเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ที่จะเติบโตงดงามต่อไป ทั้งในด้านเกษตรอัจฉริยะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ และการวิจัยเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยพลังแห่งมิตรภาพนี้จะนำพา สจล. และเนเธอร์แลนด์ก้าวไกลยิ่งขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้โลกเชื่อมั่นว่า อนาคตที่ยั่งยืนสามารถสร้างได้จริง เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน