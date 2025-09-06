แนะ 10 โซนไฮไลต์ ในงาน "SX2025" ชวนหาทางรอดจากวิกฤต "โลกรวน"

งานเดียวที่จะพาคุณเปิดโลกแห่งความรู้ ความสนุกสนาน ลิ้มรสอาหารหลากหลาย พร้อมรับแรงบันดาลใจจากประเด็นระดับโลก ที่จะปลุกพลังให้คุณร่วมเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อหาทางรอด ในงาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ปี 6 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำแนวคิดหลักของการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ปีนี้ได้ขยายแพลตฟอร์มความร่วมมือไปยังเครือข่ายนานาชาติ สู่การเป็นต้นแบบของงานมหกรรมด้าน ความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำจริงในระดับบุคคลและคนรุ่นใหม่ อย่างต่อเนื่อง ที่จะชวนให้คุณได้ “ลงมือทำจริง”
ส่อง 10 โซนหลักที่ไม่ควรพลาด รวมทุกเรื่องการปรับตัวแบบง่ายๆ เพื่อความอยู่รอดในยุคโลกรวน และอินไปกับโลกแห่งความยั่งยืนในแบบที่เข้าถึงได้จริงผ่านกิจกรรมอีกมากมาย ดังนี้
1.โซน SEP INSPIRATION สำรวจเรื่องราวความสำเร็จขององค์กรชั้นนำในการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ “การปรับตัวอย่างยั่งยืน เริ่มต้นได้จากตัวเรา” และองค์กรต่างประเทศที่มาแบ่งปันเรื่องราวเพื่อความยั่งยืนของโลก (ชั้น G)
2.โซน BETTER ME นำเสนอภายใต้แนวคิด "Adaptation for Longevity" พบการปรับตัวในมิติสุขภาพและการดำรงชีวิตให้มีความสุขรองรับช่วงอายุที่ยืนยาว ตื่นตากับความก้าวหน้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ตลอดจนไปถึงการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่การสูงวัยอย่างมีความสุข...ชีวิตดีมีคุณภาพเริ่มได้ที่ตัวเรา (ชั้น G)
3. โซน BETTER LIVING ชวนทุกคน “ตื่นรู้และปรับตัว” เรียนรู้วิธีการรับมือและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "Climate Change Adaptation" จากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการตั้งรับเมื่อเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสภาวะโลกรวน (ชั้น G)
4. โซน BETTER COMMUNITY พบ “Community in Action” เมืองปรับตัวด้วยพลังชุมชน ที่จะชวนคุณมาสำรวจบทบาทของจิตอาสา และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อผลักดันและเติมเต็มสังคมที่ดี ผ่าน 3 พื้นที่ ได้แก่ Inspiring Showcase, Connect the Dots และ Gathering Space (ชั้น G)
5. โซน BETTER WORLD เพลิดเพลินไปกับงานศิลป์ละมุนใจ ที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม แต่ชวนให้คิดและมองโลกในมุมมองใหม่ที่สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม (ชั้น G)
6. SX FOOD FESTIVAL เทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ชวนทุกคนมา "กินเพื่อรักษ์โลก" พบร้านอาหารเพื่อสุขภาพกว่า 100 ร้านค้า และเชฟชื่อดัง อาทิ มาสเตอร์เชฟ, ท็อปเชฟ, ไอรอนเชฟ และเฮลส์ คิทเช่น (ชั้น LG)
7. SX KIDS ZONE ชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้เรื่องการปรับตัวของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว (ชั้น LG)
8. SX MARKETPLACE ชอปเปลี่ยนโลก สู่ไลฟ์สไตล์ยั่งยืนกับสินค้า “ดีต่อโลก และดีต่อคุณ” และ พบกับ Market Square สนามทดลองนวัตกรรมและสินค้าเพื่อการใช้ชีวิตยั่งยืน (ชั้น LG)
9. SX REPARTMENT STORE พื้นที่สำหรับส่งต่อและเปลี่ยนสิ่งของนอกสายตา หรือของใช้ภายในบ้านที่ไม่ใช้แล้ว และยังอยู่ในสภาพดีให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง (ชั้น LG)
10. งานสัมมนา และเครือข่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (B2B) เจาะลึกแนวทางธุรกิจยั่งยืน การทำเวิร์กชอปด้านความยั่งยืน (SX IDEALAB) การบรรยายและการเสวนาจากผู้ลงมือทำจริงด้านความยั่งยืน (SX Talk Stage) และการแข่งขัน Enactus World Cup 2025 presented by ThaiBev ที่มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันจาก 32 ประเทศทั่วโลก (ชั้น G ชั้น 1 และ ชั้น 2)
แล้วพบกันที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน- วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial เพื่อร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการสะสมแต้ม ลุ้นรับรางวัลมากมาย ตลอด 10 วัน ที่จะชวนคุณมาร่วมกอบกู้โลกใบนี้ไปด้วยกันที่ Sustainability Expo 2025: “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เพราะโลกที่ดีกว่า...เริ่มต้นได้จากเราทุกคน