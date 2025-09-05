หอธรรมพระบารมี ชวนร่วมงาน "Baramee Open House" สัมผัสประสบการณ์แห่งความสงบงาม

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสงบงาม ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมไว้ซึ่งศิลปะ ธรรมชาติ และธรรมะ เพื่อการเจริญสติ งาน Baramee Open House จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 09:00 - 16:00 น. เพื่อให้ผู้สนใจได้มาเรียนรู้การทำงานของกายและใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ "Awakening" และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยกับศิลปินที่ร่วมจัดแสดงผลงาน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ:
09:30 น. Yoga โดยครูรอน (รอน AF)
11:00 น. Hand pan โดย Beam
13:30 น. Performance show โดย TAE
14:30 น. Art workshop โดยเข็ม (กฤตธีรา อินพรวิจิตร)
นอกจากกิจกรรมด้านศิลปะแล้ว ยังมีการสนทนาธรรมกับ "พระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม" เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเจริญสติอีกด้วย งานนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ต้องการหาสถานที่พักผ่อนกายและใจ พร้อมรับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ
หอธรรมพระบารมีก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์และไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม line:@baramee