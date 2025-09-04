ซีพีเอฟ x นิปปอนเพนต์ ยกระดับโครงการก่อสร้างตามมาตรฐาน “อาคารเขียว”

“ซีพีเอฟ” มุ่งสู่เป้าหมายบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน ยกระดับโครงการก่อสร้างอาคาร-โรงงานด้วยมาตรฐาน “อาคารเขียว” (TREES) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างความยั่งยืนด้านการใช้พลังงานของอาคาร พร้อมส่งเสริมสุขภาวะอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคาร ชูไฮไลต์โครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหนองจอก” โครงการอาคารเขียว ระดับ PLATINUM โดยซีพีเอฟได้ผนึกกำลังกับผู้นำด้านสีนวัตกรรมทาอาคารรักษ์โลก “นิปปอนเพนต์” ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างสู่สังคมที่ยั่งยืน
พีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยถึงพันธกิจด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟที่ได้วางเป้าหมายมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2050 โดยส่วนหนึ่งของพันธกิจนี้ ซีพีเอฟได้มีการยกระดับการก่อสร้างอาคารและโรงงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐาน “อาคารเขียว” ของสถาบันอาคารเขียวไทย หรือ TREES
ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว TREES จะมอบให้กับอาคารที่ก่อสร้างโดยคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านความยั่งยืน ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ เช่น ด้านการใช้วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร รวมถึงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร เป็นต้น
พีรพงศ์ กล่าวต่อว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา ซีพีเอฟจึงมีแนวทางความร่วมมือกับพันธมิตรตลอดซัพพลายเชนในการก่อสร้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานวัสดุก่อสร้างรักษ์โลกให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว โดยหนึ่งในพันธมิตรที่จะร่วมเดินทางกับซีพีเอฟบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนนี้ คือ “นิปปอนเพนต์” แบรนด์สีนวัตกรรมทาอาคารที่มีแนวคิดด้านการส่งเสริมความยั่งยืนที่สอดคล้องกันและมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของซีพีเอฟตามพันธกิจ จากความร่วมมือดังกล่าว ซีพีเอฟได้นำผลิตภัณฑ์สีจากนิปปอนเพนต์มาใช้ในการก่อสร้างอาคารและโรงงานของซีพีเอฟ 3 โครงการสำคัญ ได้แก่
๐ อาคารห้องปฏิบัติการและวิจัยพัฒนา แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า อาคารห้องปฏิบัติการด้านเวชภัณฑ์แห่งใหม่ที่มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีด้านห้องปฏิบัติการ โครงการนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว TREES ในระดับ GOLD
๐ โรงงานธุรกิจห้าดาว จ.นครราชสีมา โรงงานที่มีกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของธุรกิจร้านอาหารห้าดาว อาคารประเภทโรงงานแห่งแรกของซีพีเอฟและของประเทศไทยที่ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว TREES ในระดับ PLATINUM
๐ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม หนองจอก ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแห่งแรกของซีพีเอฟ แหล่งรวมบุคลากรเพื่อวิจัยพัฒนาและทดลองทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตในหลายด้าน ซึ่งจะเป็นแกนกลางในการสร้างความเป็นเลิศให้กับบุคลากร เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับองค์กร โดยอาคารแห่งนี้ถือเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นโครงการอาคารเขียว TREES ระดับ PLATINUM มาตรฐานอาคารเขียวระดับสูงสุด ที่จะนำไปต่อยอดและยกระดับเป็นมาตรฐานโครงการก่อสร้างของซีพีเอฟต่อไป
“ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นและดำเนินการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 โครงการอาคารเขียว ถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานโครงการก่อสร้างของซีพีเอฟ ครอบคลุมตลอดวัฏจักรของการก่อสร้างและการใช้งานอาคาร เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับ นิปปอนเพนต์ พันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟ” คุณพีรพงศ์ กล่าว
ด้าน วัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์สีนวัตกรรมทาอาคารชั้นนำของเอเชียที่มีประวัติยาวนานจากญี่ปุ่น เปิดเผยว่า นิปปอนเพนต์มีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับซีพีเอฟ ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการ “Green Plan” ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) เช่นเดียวกัน ซึ่งแผนการดังกล่าวนี้จะครอบคลุมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีทาอาคารนิปปอนเพนต์ให้เป็นสีนวัตกรรมคุณภาพสูงที่ทั้ง ‘เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ และ ‘เป็นมิตรต่อสุขภาวะของผู้ใช้งาน’
สำหรับผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมรักษ์โลกของนิปปอนเพนต์ที่มีการใช้งานในอาคารและโรงงานของซีพีเอฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว TREES ในระดับ GOLD หรือมีเป้าหมายรับการรับรองในระดับ PLATINUM รวม 3 แห่ง ได้แก่ สีทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์, สีทาภายในเพื่อสุขภาพ นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์, สีทาเหล็ก นิปปอนเพนต์ โบเดแลค และสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ โดยทุกรุ่นเป็นสีเกรดอัลตร้าพรีเมียมที่มีส่วนช่วยในด้านความยั่งยืนและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สี เช่น
๐ ลด Embodied Carbon ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร ด้วยสีนิปปอนเพนต์มีคุณสมบัติการปลดปล่อยคาร์บอนฯ ในปริมาณต่ำ เช่น นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ และ นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ โดยสีนวัตกรรมทั้งสองยังได้รับการรับรอง ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย การันตีเป็นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
๐ ลด Operational Carbon หลังจากเริ่มใช้งานอาคาร เนื่องจากนิปปอนเพนต์เป็นสีนวัตกรรมคุณภาพสูงที่มีความทนทานยาวนาน จึงไม่ต้องทาซ้ำบ่อยครั้ง ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรเพื่อบำรุงรักษาอาคาร พิเศษสำหรับสีทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ มีคุณสมบัติช่วยระบายความร้อนในอาคารได้ถึง 90% ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับทำความเย็นได้ โดยได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จากกระทรวงพลังงาน การันตีความสามารถของสีที่ช่วยลดความร้อนภายในอาคารได้
๐ มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับต่ำ (Low VOCs) ลดต้นเหตุในการก่อมลพิษทางอากาศ พิเศษสำหรับสีทาภายใน นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ เป็นสีที่ไม่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Zero VOCs) ซึ่งได้รับการรับรอง GREENGUARD GOLD Certification จากสถาบัน UL สหรัฐอเมริกา การันตีเป็นสีที่ปล่อยสารระเหยในระดับต่ำมาก เอื้อต่อสุขภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยสูงสุดต่อสุขภาพผู้ใช้งานอาคาร สีนิปปอนเพนต์ทั้งหมดเป็นสีไร้สารตะกั่วและโลหะหนัก ช่วยลดอันตรายต่อร่างกายและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งานอาคาร
“นิปปอนเพนต์มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของซีพีเอฟให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว โดยนิปปอนเพนต์มีความพร้อมทั้งด้านวิสัยทัศน์และผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมที่จะเดินเคียงข้างไปพร้อมกับคู่ค้า เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าบรรลุวัตถุประสงค์บนเส้นทางแห่งความยั่งยืนและพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำร่วมกัน” วัชระ กล่าวทิ้งท้าย