LINE MAN x ฮอนด้า อบรมไรเดอร์ "ขับขี่ปลอดภัย" ลดอุบัติเหตุบนถนน

LINE MAN สานพลัง ไทยฮอนด้า จัดโครงการอบรม “ขับขี่ปลอดภัย” ครั้งที่ 4 มุ่งเสริมสร้างทักษะและวินัยการขับขี่ที่ถูกต้องให้กับไรเดอร์ เพื่อลดความเสี่ยงและอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งเป้าสร้างแกนนำไรเดอร์ขับขี่ปลอดภัย 200 คนทั่วกรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะอนุกรรมการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.)
อุบลวรรณ แก้วสมนึก หนึ่งในไรเดอร์ LINE MAN ที่เข้าร่วมอบรม เผยว่า “อาชีพไรเดอร์ต้องขับรถจักรยานยนต์ทุกวันจนบางครั้งก็อาจหลงลืมเทคนิคที่ถูกต้องไปบ้าง การได้กลับมาเรียนรู้กับครูฝึกที่ผ่านการอบรมจากญี่ปุ่นและลงสนามฝึกปฏิบัติจริง ทำให้เราได้ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญและเสริมทักษะใหม่ๆ ที่นำไปใช้ได้ทันทีในงานประจำวัน นอกจากนี้ยังได้ทั้งความมั่นใจ การมีสติ และรู้จักประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า ทำให้อยากนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปบอกต่อและชักชวนเพื่อนไรเดอร์ให้เข้าร่วมอบรมมากขึ้น เพราะยิ่งพวกเรามีทักษะและความปลอดภัยร่วมกัน ก็ยิ่งช่วยสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับทุกคนได้จริงๆ”
พ.ต.อ.พชร์ ฐาปนดุลย์ ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยถึงข้อมูลที่น่าสนใจว่า “อุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งคิดเป็น 80% ของอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มักเผชิญกับแรงกดดันเรื่องเวลา จึงขับรถเร็วและซอกแซก ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาศัยเพียงการทำงานของตำรวจฝ่ายเดียวอาจดูแลได้ไม่หมด การที่หน่วยงานภาคเอกชนอย่าง LINE MAN ร่วมกับ Honda จัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายระดับชาติในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเป็นการปลูกฝังนิสัยและทักษะการขับขี่ที่ดีให้ไรเดอร์”
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ เลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย และผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ข้อมูลล่าสุดสะท้อนภาพวิกฤติความปลอดภัยทางถนนในกรุงเทพฯ อย่างชัดเจน เพียง 8 เดือนแรกของปี มีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์สะสมแล้วกว่า 90,000 ครั้ง และผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทำงานที่เป็นกำลังหลักของครอบครัว เป็นสัญญาณเตือนที่สังคมต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง การที่ภาคเอกชนอย่าง LINE MAN ซึ่งมีพาร์ทเนอร์ไรเดอร์เป็นจำนวนมากได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงให้กับไรเดอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการนำข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรและเป็นต้นแบบการจัดการ ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางถนนของประเทศได้อย่างเป็นระบบ”
นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) เปิดเผยว่า “การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ไทยต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะเมื่ออัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานสากล หลายประเทศที่ประสบความสำเร็จ เช่น ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ใช้ระบบและเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นป้ายสัญญาณอัจฉริยะ อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย หรือระบบโครงสร้างพื้นฐาน แต่ในมุมของผู้ขับขี่ สิ่งที่สำคัญและอยู่ใกล้ตัวที่สุดคือ ระบบเบรกของรถจักรยานยนต์ หากผู้ขับขี่เข้าใจและได้รับการฝึกใช้งานได้อย่างถูกต้อง”
ธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรแล้ว การสร้างจิตสำนึกสาธารณะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำให้เมืองของเราน่าอยู่ ไรเดอร์ถือว่าเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์กลุ่มหลักที่หล่อเลี้ยงกิจกรรมมากมายในเมืองหลวง เพราะฉะนั้นการสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไรเดอร์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีต่างๆ อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่มีระเบียบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”
สุพจน์ พนธ์พงษ์ขจร ผู้จัดการทั่วไป สายงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า“หลักสูตร Basic Course ครั้งที่ 4 จากฮอนด้าและ LINE MAN ถูกออกแบบเพื่อยกระดับทักษะการขับขี่ของไรเดอร์โดยตรง จากข้อมูลจริงพบว่าไรเดอร์จำนวนมากแม้จะขับขี่ทุกวัน แต่ยัง ‘เบรกไม่ถูกวิธี’ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ ไฮไลท์ของหลักสูตรจึงอยู่ที่การฝึกเบรกที่ถูกต้อง ควบคู่กับการฝึก APT (Accident Prediction Training) เพื่อคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า นอกจากนี้ยังครอบคลุมการทบทวนพื้นฐานความปลอดภัย 6 ประการ (PDSA) การตรวจเช็กรถ 10 จุดสำคัญ และการฝึกควบคุมรถจริง เช่น การใช้คันเร่ง การเข้าโค้ง หรือการทรงตัวในที่แคบ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือช่วยให้ไรเดอร์มีความมั่นใจ ประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำ และกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน”
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “LINE MAN มีไรเดอร์เป็นกำลังสำคัญในการให้บริการ เราตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความปลอดภัยให้แก่พวกเขา การอบรมครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่สำคัญที่เรามอบให้ นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองไรเดอร์และคนขับรถยนต์ทุกคนทันทีตั้งแต่เริ่มรับงานในระบบและขับเป็นครั้งแรก คุ้มครองในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เพราะเราเชื่อว่าความปลอดภัยของไรเดอร์คือรากฐานที่ยั่งยืนของธุรกิจ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเช่นนี้จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้าง แกนนำไรเดอร์ LINE MAN ขับขี่ปลอดภัย 200 คน ที่จะเป็นต้นแบบของการสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยในหมู่ไรเดอร์ พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดในอนาคต”