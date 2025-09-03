ALive ยกทัพ Emo Light Gang เติมเต็มพลังใจ สู้กับ Bad Habits ให้กลายเป็น Good Habits

ALive ยกทัพเหล่า Emo Light Gang อัปประสบการณ์ดีๆ ในทุกวัน พร้อมเติมเต็มพลังใจในภารกิจสู้กับ Bad Habits ให้กลายเป็น Good Habits สร้างวินัยเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับตัวเราเอง ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยคุณดูแลตัวเองได้ง่ายและสนุกมากขึ้นในทุกวัน
นายจุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ดิจิทัล โซลูชันส์ แอนด์ ดีไซน์ พร้อมทีม เอไอเอ เวลเนส (AIA Wellness) นำทีม “Emo Light Gang” คาแรกเตอร์สุดน่ารักจาก “ALive Powered by AIA” แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมงาน Character Festival ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย ขายหัวเราะ ภายในงาน ALive ได้มอบรอยยิ้มและความสนุก พร้อมแนะนำฟีเจอร์แอปฯ ที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพกายและใจได้ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทันสมัย
“Emo Light Gang” ประกอบด้วย 4 คาแรกเตอร์
ทับทิม (สีแดง) – พี่ใหญ่ไฟแรง! พลังงานเหลือล้น พร้อมลุกขึ้น “ลุยเลย!” เป็นคนแรก
อัญชัน (สีน้ำเงิน) – เงียบขรึม สุขุม ฉลาด ดูนิ่ง ๆ แต่คิดรอบคอบ คิดดีเสมอ
ถั่วงอก (สีเขียว) – สายซัป ชอบให้กำลังใจคนอื่นแบบอบอุ่นใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
จันทร์เจ้า (สีเหลือง) – เจ้าหนูขี้สงสัย เต็มไปด้วยจินตนาการ ฝันใหญ่ และเชื่อในความหวังเสมอ
นายจุฑาภัทร กล่าวว่า คาแรกเตอร์ “Emo Light Gang” ที่จะเติมเต็มพลังใจให้กับทุกคน สะท้อนความตั้งใจของ ALive ในการชวนคนไทยเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด “Be The Best Version of Yourself” และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตนเอง ด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ใหม่ที่จะทำให้การดูแลตัวเองสนุกและง่ายขึ้น พร้อมเชิญคนไทยอัปชีวิตดีๆ ทุกด้านที่แอป ALive
ดาวน์โหลดแอป ALive Powered by AIA ได้แล้ววันนี้ที่ Google Play และ Apple Store ทั้ง Android และ IOS