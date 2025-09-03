เลือกอย่างไรดี !? ระหว่างรากเหง้าและปีกแห่งอนาคต / สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

เมื่อโลกหมุนเร็ว การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องปกติ แต่องค์กรจำนวนไม่น้อยกลับรู้สึกติดกับ… ยิ่งอยากก้าวสู่อนาคต ก็ยิ่งกลัวว่าจะทิ้ง “สิ่งดี” ไว้ข้างหลัง
ในวงเสวนาล่าสุดของ Club Tiger — กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันด้วยหัวใจของการเรียนรู้และสร้างสรรค์ เราได้มีโอกาสต้อนรับ Dr. Bert Grobben นักนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ผู้มีประสบการณ์จาก Procter & Gamble และโลกของ Deep Tech ที่ลึกและไกลเกินจินตนาการทั่วไป หัวข้อของเขาชัดเจน: “Balancing Legacy and Innovation” สืบทอดอดีตอย่างมีสติ พร้อมเปิดรับอนาคตอย่างมีพลัง
หลายองค์กรกำลังเผชิญโจทย์เดียวกัน : จะรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมองค์กรไว้ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันก็ไม่ปิดกั้นการเปลี่ยนแปลง?
Legacy: มรดก หรือ “ราก” ที่มีชีวิต
Dr. Bert เริ่มต้นด้วยคำถามง่าย ๆ แต่ลึกซึ้ง : คุณมอง Legacy ว่าเป็นอะไร? คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงอดีต สิ่งที่สำเร็จไปแล้ว หรือระบบเดิมที่ "ไม่ควรแตะ" แต่ในมุมของเขา Legacy คือ “ราก” ไม่ใช่ “กรอบ” เป็นต้นทุนของความสัมพันธ์ ความไว้ใจ และคุณค่าที่บ่มเพาะมานาน ซึ่งพร้อมจะ “แตกยอด” ได้ หากมีดิน น้ำ และแสงแดดที่เหมาะสม เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ "Legacy" ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแบก แต่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ “ต่อยอด” ได้
Innovation: ระบบไม่ใช่แค่กิจกรรม
หลายองค์กรจัด Hackathon, ตั้ง Innovation Lab หรือเชิญวิทยากรมาพูดเรื่อง Disruption แต่ Dr. Bert เตือนว่า “Innovation ที่แท้จริง ไม่ใช่โครงการสั้น ๆ แต่คือระบบที่สร้าง Mindset และ Mechanism ไปพร้อมกัน” นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ "คนทุกระดับ" กล้าคิด กล้าลอง และมีระบบที่เกื้อหนุน เช่น ระบบที่รับฟังเสียงเล็กเสียงน้อยจาก frontline, ระบบที่ให้รางวัลกับการลองผิด ไม่ใช่แค่ทำถูก, ระบบที่สร้างความไว้ใจ มากกว่าความกลัว หากไม่มีระบบเหล่านี้ “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ก็เป็นแค่คำสวยหรูในรายงานประจำปี
ผู้นำที่แท้จริง: ไม่ใช่ผู้ควบคุม แต่เป็นผู้จุดไฟ
ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน… ผู้นำอาจไม่ใช่คนที่ “รู้ทุกอย่าง”แต่ต้องเป็นคนที่ “เปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้ฉายแสง” “Leadership is not about giving orders. It’s about giving oxygen.” Dr. Bert Grobben เขาหมายถึง การตั้งคำถามมากกว่าการให้คำสั่ง, การฟังอย่างลึก มากกว่าพูดอย่างเร็ว, การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทีมได้เติบโต แม้จะผิดพลาด และที่สำคัญที่สุด: ผู้นำต้องกล้ายืนอยู่ข้างหลัง เพื่อผลักดันให้คนอื่นก้าวไปข้างหน้า
อดีตคือราก อนาคตคือยอด… ผู้นำคือคนที่เชื่อมทั้งสองเข้าด้วยกัน
บทสนทนาใน Club Tiger ครั้งนี้ทำให้เราทบทวนหัวใจของการนำองค์กรยุคใหม่ การสร้างองค์กรที่มี "รากเหง้า" และ "ปีกแห่งอนาคต" ไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้าง แต่คือการเชื่อมโยงสองสิ่งเข้าด้วยกันด้วยความเข้าใจ ถ้าเรายึดติดอดีต เราจะไม่มีอนาคต แต่ถ้าเราทิ้งอดีตโดยสิ้นเชิง เราก็จะสูญเสียตัวตน บางที คำถามสำคัญไม่ใช่ “จะเลือก Legacy หรือ Innovation?” แต่คือ “จะสร้างนวัตกรรมจากรากเหง้าที่เรามีได้อย่างไร?”
บทความนี้เรียบเรียงจากเวที “Club Tiger: Balancing Legacy and Innovation”
บทความโดย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล | ผู้ก่อตั้ง Club Tiger