แพทย์สหสาขา ถอดรหัส "สุขภาพองค์รวม" รับมือสังคมสูงวัย

บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดประชุมวิชาการพิเศษการเชื่อมโยงงานวิจัยและการปฏิบัติจริง สำหรับการดูแลเรื่อง สุขภาพของผู้หญิงและผู้ชาย จากแนวทางของแพทย์สหสาขาวิชา “Filling the Gap between Evidence and Practice for Women’s & Men’s Health from Multidisciplinary Approaches” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ชั้นนำผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสหสาขาวิชา ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย สูติ-นารีแพทย์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์ และศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในงาน มีแพทยจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รศ. นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ,ผศ. นพ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์,พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน,ผศ. นพ. อัมรินทร์ สุวรรณ, ผศ. นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ,ผศ. นพ. ฐิติภัท หาญสมวงศ์ พร้อมด้วย ภัทราลักษณ์ คงถาวร ผู้บริหาร และคณะบริหารบริษัทเบซินส์ เฮลแคร์ (ประเทศไทย) เมื่อเร็วๆ นี้
โดยมีแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมมากกว่า 100 คน จากทั้งที่มาร่วมงาน ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท และประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเนื้อหาสาระของการประชุมนี้ มุ่งเน้นถึง การสร้างความเข้าใจระหว่างหลักฐานเชิงประจักษ์และสิ่งที่ได้ปฏิบัติจริงในการดูแลสุขภาพของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผ่านทางประสบการณ์จากหลากหลายสหสาขาวิชา ทำให้ได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยทั้งหญิงและชายได้อย่างดียิ่งขึ้น
การประชุมได้ให้ความสำคัญไปที่การดูแลภาวะสุขภาพของผู้ที่พร่องฮอร์โมน และผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยมีการคาดคะเนว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวนกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะมีเพิ่มมากขึ้น 20% และคนส่วนใหญ่จะมีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานมากขึ้น โดยผู้หญิงจะมีอายุขัยมากกว่าผู้ชาย คือ 81 ปี และ 75 ปี ตามลำดับ ดังนั้นการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อสุขภาพที่ดี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก อันประกอบไปด้วย อาหารที่ดี ออกกำลังกาย เอนหลังหรือการนอนหลับที่มีคุณภาพ อารมณ์จิตใจที่ดี การจัดการความเครียด และ ฮอร์โมนทดแทนในวัยพร่องฮอร์โมนหรือวัยทอง ทั้งหญิงและชาย
ทั้งนี้ ภายในงานประชุมวิชาการได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์ จากมุมมองที่แตกต่างกันระหว่าง สหสาขาวิชา เนื่องจากบางครั้งการปฏิบัติจริงอาจไม่สอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือความเชื่อทางวัฒนธรรม
การทำความเข้าใจบริบทเหล่านี้สามารถช่วยให้การปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนทดแทนอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ฮอร์โมนที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนให้ใช้ดูแลผู้หญิงและผู้ชายวัยทอง ได้อย่างกว้างขวางคือ Body Identical Hormone เพราะเป็นฮอร์โมนทดแทนธรรมชาติที่ออกแบบโครงสร้างเหมือนกับฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตเอง นอกจากจะมีประสิทธิภาพดีในการลดอาการวัยทองที่รู้สึกและสัมผัสได้ อันได้แก่ ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกกลางคืน นอนไม่หลับ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เหนื่อยหน่ายหมดเรี่ยวแรง รวมไปถึงทำให้อารมณ์ดีขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย และยังสามารถป้องกันภาวะกระดูกพรุน กระดูกบาง ซึ่งเป็นอาการที่มองไม่เห็นแต่เป็นภัยเงียบที่น่ากลัวและรุนแรงมากได้ด้วย
กล่าวคือการใช้ฮอร์โมนของแพทย์จำเป็นต้องใช้ให้เป็นลักษณะ ที่เรียกว่า Hormone Symphony ให้อยู่ใน Window of Opportunity คือ ให้ถูกคน ถูกเวลา ถูกโรค ถูกขนาด และถูกรูปแบบ ซึ่งฮอร์โมนทดแทนมีทั้งรูปแบบกิน ฉีด และ เจลทา ซึ่งความคิดเห็นจากแพทย์หลายท่านในการประชุมนี้พบว่า ในรูปแบบทาถือว่ามีประสิทธิภาพดี มีความปลอดภัย ใช้สะดวก ปรับขนาดได้ง่าย และที่สำคัญทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายคงที่สม่ำเสมอ และไม่สูงจนเกินไป อย่างไรก็ตาม แพทย์จะประเมินคนไข้แต่ละบุคคลในการเลือกใช้อย่างเหมาะสม และประชาชนทั่วไปต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการใช้เท่านั้น