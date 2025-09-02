มูลนิธิอิออนฯ มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ชนะเวที AEON Powered Youth Idea Contest 2025

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย นางสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นผู้ชนะจากการแข่งขัน AEON Powered Youth Idea Contest 2025 จำนวน 8 คน โดยนักเรียนเหล่านี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ ASIA YOUTH LEADERS 2025 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ
สำหรับโครงการปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “What should we do to secure water and its quality” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประเด็นสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโครงการ อีกทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการหลากหลายเชื้อชาติจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สปป.ลาว และไทย นับเป็นอีกกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิอิออนประเทศไทย ที่ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มูลนิธิฯ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในเพื่อมอบโอกาสเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมสำหรับทุกคน รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต