Sea - สวทช. - inSkru จัดโครงการ “Women Made: Girl in STEM” ส่งเสริมอาชีพ STEM

นางพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร Sea (ประเทศไทย) (กลาง) ร่วมกับ นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการทางวิชาการและการประเมินหลักสูตรด้านพัฒนากำลังคน (ASI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางสาวชลิพา ดุลยากร ผู้ร่วมก่อตั้ง insKru (ที่ 2 จากขวา) นางสาวสิริยากร จันทหาร เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ซ้ายสุด) และนางสาวภวิษย์พร เจียรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาสุด) เดินหน้าจัดโครงการ “Women Made: Girl in STEM” เป็นปีที่ 2 โดยพานักเรียนและครูรวมกว่า 180 คน ร่วมกิจกรรม Day Camp เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างเสริมความมั่นใจให้นักเรียนหญิงกล้าก้าวสู่สายอาชีพที่สนใจ และเปิดมุมมองคุณครู ในการสอน STEM ด้วยโจทย์ที่สนุกและใกล้ตัว ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแนะแนวอาชีพ STEM กว่า 20 สายอาชีพ กิจกรรมแล็บวิทยาศาสตร์ และการเสวนาจากเหล่าหญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแขกผู้มีเกียรติหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงาน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้