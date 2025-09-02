Unilever x SCGC เปิดตัว "บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลชนิดฟู้ดเกรด" แบรนด์ “คนอร์”

กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย หรือ Unilever ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ระดับโลก ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล แบรนด์ “คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” (Knorr Professional) ครั้งแรกในอาเซียน โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลชนิดฟู้ดเกรด (Food Grade) หรือ เกรดอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง หรือ Advanced Recycling จาก SCGC GREEN POLYMERTM สามารถเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น (Circular Naphtha) โดยนำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ (Certified Circular Polyolefin Resin) ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกทั่วไป ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน รายแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย จึงสามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารเคมีหรือสารตกค้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือปนเปื้อนในอาหาร ถือเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารจากกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูงครั้งแรกในอาเซียน ซึ่งขณะนี้ ยูนิลีเวอร์ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ ที่ผลิตจากบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกในประเทศไทยและเวียดนาม
ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Unilever และ SCGC ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนระดับสากลตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Unilever ในการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 25% ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2568 รวมทั้งเป้าหมายของ SCGC ในการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 500,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573 อีกด้วย
นางสาวกุลนิภา เลิศพิมลชัย กรรมการผู้จัดการ ยูนิลีเวอร์ฟู้ดโซลูชั่น ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา กล่าวว่า “สำหรับยูนิลีเวอร์ ความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ เรามีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการ ลดพลาสติก ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปจนถึง การสร้างสรรค์และนำเสนอทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการผนึกกำลังกับเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ในการดำเนินการตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ สะท้อนถึงการสร้างสรรค์และนำเสนอทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภคและคู่ค้าของเรา ความทุ่มเทนี้ช่วยให้เราสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ ‘Brighten Everyday Life for All’ ได้อย่างแท้จริง”
ด้านนายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) กล่าวว่า “SCGC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูง ความร่วมมือกับยูนิลีเวอร์ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยี Advanced Recycling ซึ่ง SCGC ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาทำให้กระบวนการรีไซเคิลมีอุณหภูมิต่ำ จึงช่วยลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการสะสมของปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ มาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์กับบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นครั้งแรกในอาเซียน ภายใต้การรับรองมาตรฐานสากลอย่าง ISCC PLUS ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับขยะพลาสติกได้จริง โดยไม่กระทบต่อคุณภาพหรือความปลอดภัย โดย SCGC ถือเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยที่ ISCC ให้การรับรองมาตรฐานฯ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (whole supply chain) ซึ่งบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้จะช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วถึง 30,000 กิโลกรัมต่อปี”
การเปิดตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลจากเทคโนโลยี Advanced Recycling ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา Unilever ได้ร่วมกับ SCGC พัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลจากเทคโนโลยีรีไซเคิลชนิดเชิงกล หรือ Mechanical Recycling เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ขวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิววาสลีน ขวดแกลลอนน้ำยาล้างจานซันไลต์ ขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ท ฝาขวดน้ำยาล้างจานซันไลต์