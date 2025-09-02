พันธุ์ไทย ส่ง "สามทหารเสือ" แคมเปญ "1 แก้ว 1 การให้กำลังใจฮีโร่" หนุนทหารชายแดน

กาแฟพันธุ์ไทย ร่วมสนับสนุนทหารแนวรบชายแดนผู้เสียสละ กับโครงการ "1 แก้ว 1 การให้กำลังใจฮีโร่" โดยทุกการสั่งซื้อเมนู 'สามทหารเสือ' 1 แก้ว ลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน 5 บาท ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นและทันสมัย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้กับผู้ป่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุปะทะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 - 20 กันยายน 2568 ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขาที่ร่วมรายการ และ บริการเดลิเวอรีจัดส่งถึงบ้าน