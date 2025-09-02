MK GROUP - "มูลนิธิป้าทองคำ" ร่วมกับ Thai SOS ส่งต่ออาหารส่วนเกินกว่า 2 แสนกิโลกรัม

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิป้าทองคำ เอ็มเค ร่วมกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์ (Thai SOS) ในการจัดการอาหารส่วนเกิน (Food loss) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารจากครัวกลาง ให้เปลี่ยนเป็นมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สอดรับกับนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการดููแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุุนเวียน โดยการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุุณค่า และลดการสููญเสียของวัตถุุดิบอาหาร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต
โดยบริษัทฯ เริ่มสนับสนุนโครงการ Food Rescue กับทาง Thai SOS ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 6 ปีเต็ม ความร่วมมือดังกล่าว ไม่เพียงช่วยจัดการปัญหาด้านอาหารส่วนเกิน ด้วยการส่งมอบวัตถุดิบผักสดที่ถูกตัดแต่ง แต่ยังคงคุณภาพที่ดี เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี โหระพา ตะไคร้ มะเขือเปาะ และวัตถุดิบเนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น หมูสามชั้น หมูกรอบ รวมกว่า 237,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปส่งต่อเป็นมื้ออาหารให้กับชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มากกว่า 40 ชุมชน รวมถึงโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แต่ยังมีส่วนช่วยลดการเกิดของเสียและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นมื้ออาหารที่บริจาคแล้วรวมกว่า 1,000,000 มื้อ รวมเป็นมูลค่าที่บริษัทฯ สนับสนุนกว่า 15 ล้านบาท
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้พื้นที่จัดเก็บอาหารแห้งของในส่วนพื้นที่ เอ็ม-เซ็นโค โลจีสติกส์ (M-Senko) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจโลจีสติกส์ในเครือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทาง Thai SOS เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก และการจัดการอาหารแห้ง รวมทั้งช่วยกระจายอาหารได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังมอบอุปกรณ์ครัวมือสองจากคลังสินค้า MK ได้แก่ ถ้วย จาน ช้อน หม้อ เขียง และมีด เพื่อนำไปส่งต่อให้กับครัวชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป