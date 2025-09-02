กองรีท AIMIRT ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 5 ปี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) กองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอุตสาหกรรม เช่น อาคารคลังสินค้า
ศูนย์กระจายสินค้า อาคารคลังห้องเย็น อาคารโรงงาน และถังเก็บสารเคมีเหลว ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นหลักทรัพย์ที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ. 2564-2568)
“AIMIRT เป็นกองทรัสต์อิสระที่สามารถสร้างคุณค่าที่ไม่เพียงมุ่งเน้นผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด การเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ
(Responsible Growth) เพื่อการเป็นผู้นำในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อิสระในประเทศไทย และบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในปี 2568 กองทรัสต์ AIMIRT ได้มีการจัดทำรายงาน ESG เผยแพร่เป็นครั้งแรก พร้อมกับตั้งคณะทำงานด้าน ESG เพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในระดับองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็น ESG-driven Organization โดยเน้นการพัฒนาองค์กรให้มีแนวคิดในเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ”
ปัจจุบัน AIMIRT นับเป็นกองรีทอิสระรายแรกที่มีสินทรัพย์รวมกว่า 14,000 ล้านบาท โดยมีการกระจายตัวทั้งในประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน ทำเลที่ตั้ง ธุรกิจ และสัญชาติของผู้เช่า
โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบเอ็ดในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI