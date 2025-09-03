พันธุ์ไทยแจกฟรี!! ข้าวขาวคาร์บอนต่ำ 450,000 ถุง ตลอดเดือนกันยายนนี้

พันธุ์ไทยโชคดีที่ได้ร่วมทางกับคนไทย ในโอกาสครบรอบ 13 ปี พันธุ์ไทยขอมอบของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนตลอดมา แจกฟรี! “ข้าวขาวคาร์บอนต่ำ ตราพันธุ์ไทย” จากผืนนาของเกษตรกรไทยใน จ.กำแพงเพชร จำนวน 450,000 ถุง เพื่อส่งต่อความตั้งใจของชาวนาไทย ไปพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยข้าวที่ดีต่อผู้ปลูก ผู้บริโภค และโลกของเรา
พันธุ์ไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันข้าวไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกกับ "ข้าวขาวคาร์บอนต่ำ" ที่หอม อร่อย ไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ และยังมีกระบวนการผลิต การแปรรูปด้วยวิธีการ และเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่การทำนาเปียกสลับแห้ง การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งนอกจากผู้บริโภคได้ทานข้าวคุณภาพดี ชาวนาไทยมีรายได้ ครอบครัวเกษตรกรได้อยู่ร่วมกันในผืนดินถิ่นเกิดแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเราอีกด้วย
ร่วมยินดีกับการก้าวสู่ปีที่ 13 ของพันธุ์ไทย รับฟรี! ข้าวขาวตราพันธุ์ไทย 500 กรัม 1 ถุง มูลค่า 29 บาท เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ครบ 120 บาท หลังหักส่วนลด สำหรับสมาชิกแมกซ์การ์ดเท่านั้น จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568 นี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่ร้านพันธุ์ไทยทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้นท่าอากาศยาน และบริการเดลิเวอรี
