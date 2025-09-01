PPGG จัดอบรม ชูคน-องค์กร อยู่ดีมีความสุขด้วยการมีธรรมาภิบาล

มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล (PPGG) จัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไร ตามหลักธรรมาภิบาล” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 68 ณ ห้องฟอรั่ม รพ. เมดพาร์ค โดยการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ การสร้างสุขภาพด้วยความเพียร เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยืนยาว“ Wellness and Perseverance for Lasting Well-Being
ดร.บัณฑิต นิถาวร ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงานว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เรื่องเล่า ความซาบซึ้ง เสียงชื่นชม ความปรารถนาดี ความอบอุ่นและมิตรภาพ ของวิทยาการและผู้ร่วมงานทุกท่าน
ปาฐกถาเริ่มโดย นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ 1 ใน 7 นักปราชญ์ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกของเอเชีย ที่มีผลงานและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับโลก ร่วมด้วยการบรรยายพิเศษของ
*พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล Director of MedPark Well-Healing@One Bangkok
*ร.อ. นพ. ยงยุทธ มัยลาภ นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย (Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association - TLWA)
*ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ
ดำเนินรายการโดย*คุณสมถวิล ปธานวนิช Co-founder & Advisor MedPark Hospital
การจัดงานในหัวข้อเกี่ยวกับ Well- Being ครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร.ชุมพล พรประภา นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมาเป็นเกียรติในงานนี้พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้แจ่มกิจกรรมมูลนิธิ PPGG ด้วย