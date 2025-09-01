ซีพี แอ็กซ์ตร้า ร่วมมือกรมปศุสัตว์ พัฒนามาตรฐานเนื้อสัตว์ ยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก “แม็คโคร – โลตัส” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับกรมปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย ผ่านการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นธรรม ควบคู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะการยกระดับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ((Traceability System) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “จากสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร จึงร่วมมือกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายเนื้อโคพร้อมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพสินค้า รวมทั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย”
นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้า ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัย และการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มั่นคง ตามแนวทางแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ i-Trace มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในคุณภาพ”
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และซีพี แอ็กซ์ตร้า ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์ตกต่ำ และสนับสนุนเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อย ผ่านการส่งเสริมช่องทางการตลาด การพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในงานนี้ ได้มีการแนะนำระบบ “iTrace” (ไอ-เทรซ) ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค โดยเพียงสแกน QR Code บนสินค้า ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ตั้งแต่แหล่งผลิต โรงตัดแต่ง โรงคัดบรรจุ จนถึงข้อมูลโภชนาการ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความโปร่งใสของห่วงโซ่อาหารไทย ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจ แต่ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือนี้ ตอกย้ำบทบาทของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกที่ขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหาร การสนับสนุนเกษตรกรไทย และการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืนของห่วงโซ่อาหารไทย