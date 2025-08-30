มศว รวมพลังนิสิต–บุคลากร จัดกิจกรรม E-Waste Hero “ทิ้งอย่างมีค่า โลกก็ขอบคุณ”

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม “BAS SWU E-Waste Hero” ภายใต้แนวคิด “ทิ้งอย่างมีค่า โลกก็ขอบคุณ” เพื่อรณรงค์การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างถูกวิธี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นในสังคม และร่วมทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้ E-Waste จากทรู
ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์ อาทิ
นิทรรศการ “E-Waste Art Corner” จัดแสดงผลงานศิลปะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะท้อนคุณค่าและมุมมองใหม่ของการรีไซเคิล
กิจกรรม “E-Waste Knowledge Quiz” เกมตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมของรางวัลพิเศษเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมขอผู้เข้าร่วมงาน
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิ้งวันนี้ เพื่อโลกพรุ่งนี้ : พลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ของ E-Waste Hero” โดย อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ถ่ายทอดแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการกระทำเล็กๆ ของทุกคน
งานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 – 14.10 น. ณ Co-Working Space (โซนใหม่) ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง (ตึกไข่ดาว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งตู้รับขยะอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม “BAS SWU E-Waste Hero” ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน