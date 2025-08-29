เซ็นทรัล x บริษัทในเครือ ระดมสิ่งของจำเป็น เชิญชวนบริจาคโลหิต ส่งความช่วยเหลือสู่ชายแดนไทย–กัมพูชา

กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นกำลังสำคัญเพื่อสังคมไทย ผนึกกำลังร่วมเป็นศูนย์กลางในการระดมความช่วยเหลือ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และจันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเสริมคลังสำรองโลหิตให้เพียงพอรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย
การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร ไทวัสดุ ท็อปส์ โกโฮเซลล์ และเพาเวอร์บาย เป็นต้น โดยได้มีการบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำส่งถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที พร้อมจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นจากประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อความช่วยเหลือ โดยสามารถนำสิ่งของ อาทิ น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ในชีวิตประจำวัน ไปบริจาคได้ที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดสุรินทร์ ไทวัสดุ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดจันทบุรี โดยสิ่งของทั้งหมดจะถูกรวบรวมและกระจายสู่พื้นที่ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วน นอกจากรวบรวมภายในศูนย์ฯ แล้วยังผสานความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพชรเกษม ส่งต่อของใช้ที่จะเป็น ทั้งอุปโภค บริโภค ร่วมพันธกิจแก่กองทัพ และศูนย์พักพิงที่เดือดร้อนในพื้นที่อีกด้วย
ในส่วนของการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด โดยแบรนด์มิสเตอร์โดนัท ได้จัดแคมเปญ “Hero Donut” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2568 โดยทุกการซื้อโดนัท 1 ชิ้น เท่ากับการร่วมบริจาค 5 บาท สามารถรวบรวมยอดเงินบริจาคจากการจำหน่ายโดนัทฮีโร่ได้จำนวน 257,380 บาท และบริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 457,380 บาท ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณ ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทั้ง โครงการส่งมื้อเติมพลังใจ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ส่งมอบอาหารว่างจาก มิสเตอร์โดนัท อานตี้ แอนส์ และเคเอฟซีเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทหารแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจห่างไกลครอบครัว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ยังร่วมบริจาคน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมมูลค่ากว่า 100,070 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย และยังจัดทำแคมเปญ “ไทวัสดุ : ส่งต่อกำลังใจ สู่ ชายแดน” ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2568 โดยเชิญชวนประชาชน ลูกค้า และคู่ค้า ร่วมสนับสนุนแคมเปญผ่านการซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ที่ร่วมรายการ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ทางไทวัสดุจะส่งมอบ 10 บาท ให้แก่สภาชาดไทย เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
นอกจากสิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องใช้จำเป็น และงบประมาณสนับสนุนแล้ว อีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความห่วงใยให้ทหารไทยที่ปฏิบัติภารกิจ ได้ดำเนินการส่งมอบเสื้อยืดจำนวน 1,000 ตัว สกรีนข้อความแทนคำขอบคุณและกำลังใจจากคนไทยถึงฮีโร่ของชาติ พร้อมเน้นย้ำบทบาท “Center of Life” เชิงสัญลักษณ์ ด้วยการแสดงธงชาติไทยขึ้นในทุกจอของศูนย์การค้าทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเสริมคลังสำรองโลหิตให้เพียงพอรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย รวมถึงหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำและเคลื่อนที่ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เซ็นทรัล อุบลราชธานี (ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00–16.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 12.00–17.00 น.) และเซ็นทรัล นครราชสีมา (ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00–19.00 น.) รวมถึงจุดบริจาคเคลื่อนที่ในศูนย์การค้ากลุ่มเซ็นทรัลทั่วประเทศ (ติดตามข้อมูลและตารางหน่วยรับบริจาคได้ที่ Facebook CENTRAL GROUP หรือ Facebook CENTRAL Tham)
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “ในฐานะภาคเอกชนที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เราเล็งเห็นถึงความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา การเข้าถึงสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ประสบภัยในสถานการณ์เช่นนี้ เราจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการประสานความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบาก”
กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ พร้อมส่งพลังใจ ฟื้นฟูชุมชนชายแดน ให้เดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือจะยังคงมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและสร้างสังคมที่แข็งแรง ต่อไปอย่างยั่งยืน