สายวิ่งต้องมา!! DKSH ส่งเสริมความเท่าเทียมในการดูแลสุขภาพหญิงไทย ผ่านกิจกรรม “Patient Purpose Day 2025 : Run for Her Health"

DKSH ประเทศไทย เตรียมจัดงานวิ่งการกุศล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Patient Purpose Day: Run for Her Health” โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิงไทย กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงพันธกิจและความมุ่งมั่นของ DKSH ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ “Patient Purpose Day” เป็นกิจกรรมประจำปีของ DKSH ซึ่งจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกในการดูแลสุขภาพ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการในปีนี้
หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านโซลูชันการดูแลสุขภาพและผู้นำด้านการขยายตลาด สำหรับบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยา บริษัท ผู้ผลิตยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ ได้กำหนดจัดวิ่งการกุศล “Patient Purpose Day” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้หญิงไทยที่ขาดโอกาส ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (The Thai Medical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen)
กิจกรรมวิ่งการกุศลในประเทศไทยนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ‘Patient Purpose Day 2025’ ที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ DKSH ดำเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และเวียดนาม โดยปีนี้มุ่งเน้นการส่งเสริม “ความเท่าเทียมด้านสุขภาพสตรี” สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ DKSH ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
๐ ส่งเสริมสุขภาพสตรีด้วยการตรวจคัดกรองป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้หญิงไทย จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ HPV Information Centre (2023)[1] พบว่า ในแต่ละวันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมประมาณ 59 ราย และตรวจพบมะเร็งปากมดลูก 25 ราย แม้การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยโรคทั้งสองได้ผลดี แต่ผู้หญิงจำนวนมากยังเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงการดูแลป้องกันดังกล่าว จากข้อมูลของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า ค่านิยมทางวัฒนธรรม ข้อจำกัดทางการเงิน และภาระหน้าที่การดูแลครอบครัวคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยละเลยการตรวจสุขภาพของตนเอง ส่งผลให้โอกาสในการตรวจพบและรักษาอย่างท่วงทีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นลดน้อยลง
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองในวงกว้าง สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดตั้งคลินิก สมาคมแพทย์สตรี เพื่อให้บริการด้านนรีเวชพร้อมโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรค ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด พบว่าประมาณร้อยละ 27 ของผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเต้านมหรือปากมดลูก[2] ทั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะส่งต่อผู้ป่วยที่ตรวจพบอาการผิดปกติเพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและดำเนินการรักษาต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
๐ ร่วมวิ่งระดมทุนเพื่อสุขภาพของผู้หญิงไทย
DKSH ประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “Patient Purpose Day 2025” เพื่อระดมทุนส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนการตรวจคัดกรองฯ ที่ดำเนินการโดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงอย่างน้อย 1,000 คน ได้รับการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที “ทุกก้าวที่วิ่ง ช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้หญิงไทย”
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 5 กันยายน 2568 คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/4kJUfmz
ผู้เข้าร่วม สามารถเลือกสมัครได้ตามระยะวิ่ง ดังนี้
· Micro Run ระยะทาง 2.5 กม. จำนวน 300 คน ค่าสมัคร 500 บาท
· Fun Run ระยะทาง 5 กม. จำนวน 500 คน ค่าสมัคร 500 บาท
· Mini Marathon ระยะทาง 10 กม. จำนวน 700 คน ค่าสมัคร 600 บาท
นายลารี่ เมอริซัลเด รองประธาน หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ที่ DKSH เราเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด ในปีนี้กิจกรรม ‘Patient Purpose Day’ ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรของบริษัทฯ ประชาชนทั่วไป พันธมิตรและชุมชน ในการสร้างความแตกต่างที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับสตรี โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ การเข้าถึงบริการ และการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น”
พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเสริมว่า “ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท DKSH ทางสมาคมฯ คาดว่าจะสามารถขยายการเข้าถึงและให้บริการตรวจคัดกรองที่สำคัญให้แก่ผู้หญิงไทยบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานตรงนี้ได้ โครงการ Patient Purpose Day จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้สตรีไทยได้รับความรู้ โอกาสในการตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่นๆ และเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งก่อให้เกิดการยกระดับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง”
นางสาวไอรีล ไตรสารศรี รองประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (TBCC) อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม กล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดิฉันรับรู้เป็นอย่างดีว่า การตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากผู้หญิงทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดี ย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิต เช่น มีเวลาดูแลครอบครัว เป็นต้น ปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่มักตรวจพบโรคเมื่อถึงภาวะที่ลุกลามแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา อุปสรรคในการดำเนินชีวิต การตรวจคัดกรองจึงมีบทบาทสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกคนในการวางแผนดูแลรักษา ดังนั้น ผู้หญิงทุกคนควรเข้าถึงโอกาสในการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียม”