สจล.จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2568 ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สถาบันและสังคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงาน "พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ" ประจำปี 2568 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 65 ปี “มหาวิทยาลัยผู้นำนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานนวัตกรรมดาราศาสตร์ อาคารหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
การมอบรางวัลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูอาจารย์และศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์แก่สถาบันและสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารจัดการ และการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมโลก The World Master of Innovation
โดยมีศิษย์เก่าเกียรติยศที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทั้งหมด 70 รางวัล แบ่งเป็น 4 กลุ่มรางวัล ดังนี้ ศิษย์เก่าผู้คิดค้นนวัตกรรม 46 รางวัล / ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม 16 รางวัล / ศิษย์เก่าดาวรุ่ง 2 รางวัล / และผู้สนับสนุนสถาบัน 6 รางวัล และประเภทศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ (ด้านผลกระทบที่ยั่งยืนและความสามารถในการขยายผล)
จากภาพเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
1. ดร.กัญฐณัฏ ฉลอง
จบ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2. คุณมนทิรา เข็มทอง
จบ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3.รศ.ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ
จบ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4. คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ
จบ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ท่านอธิการบดี
6. คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
จบ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คุณอนุชิต คำน้อย
จบ : คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
8. รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง
จบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล
จบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สจล.แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2568 รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งความภาคภูมิใจ