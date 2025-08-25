PPP Plastics ผนึกเครือข่าย สร้าง "ระบบนิเวศหมุนเวียนพลาสติก" มุ่งจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม

PPP Plastics ได้จัดงานประกาศขยายความร่วมมือภาคีเพื่อจัดการพลาสติกตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้ง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยและการสร้างระบบนิเวศหมุนเวียนพลาสติก (Plastics Circularity Ecosystem) รวมทั้งการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility)
โดย นายธนัญชัย วรรณสุข รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้ง ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะประธานเครือข่าย PPP Plastics และ นายกสมาคมความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นแกนนำในการแสดงความมุ่งมั่น
พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรพันธมิตรกว่า 40 องค์กร อาทิเช่น กรมควบคุมมลพิษ, กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, สถาบันพลาสติก, สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย, ธนาคารโลก, หน่วยบริหารการจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า, มูลนิธิมือวิเศษ, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R), IUCN, GIZ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ร่วมให้เกียรติประกาศความร่วมมือ อีกทั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 100 องค์กรจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
“PPP Plastics เป็นเครือข่ายและสมาคมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะเป็นกลไกกลางที่เชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วนให้ได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรมาทำงานร่วมกัน โดยการประกาศขยายภาคีเครือข่ายและการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคีเครือข่ายได้นำเสนอผลงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 ของ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก และความคืบหน้าในการสร้างระบบนิเวศหมุนเวียนพลาสติก (Plastics Circularity Ecosystem) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นโยบายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการวัสดุใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง การรีไซเคิล ไปจนถึงการสร้างโมเดลระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลระดับประเทศสำหรับวัสดุรีไซเคิล เพื่อรองรับการจัดการวัสดุตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือExtended Producer Responsibility : EPR อีกด้วย” ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานเครือข่ายและนายกสมาคม PPP Plastics กล่าว
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติกระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยที่ผ่านมา PPP Plastics ในฐานะองค์กรกลางเชื่อมต่อการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดโครงการกว่า 40 โครงการที่สนับสนุน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษจะพิจารณานำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาบูรณาการในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะที่ 3 ต่อไป ผมเชื่อมั่นว่าการจัดการพลาสติกไม่ใช่เพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศและโลกใบนี้” นายธนัญชัย วรรณสุข รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว
“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่ผ่านมากระทรวง อว. ได้ดำเนินงานร่วมกับ PPP Plastics ในหลายมิติและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการสำคัญๆ อาทิเช่น โครงการฮับรีไซเคิลครบวงจร หรือ Smart Recycling Hub ที่ตั้งเป้าจะนำพลาสติกใช้แล้วคุณภาพสูงกลับเข้าสู่ระบบการผลิตให้ได้อย่างน้อย 50,000 ตันต่อปี โครงการสร้างศูนย์นวัตกรรมคัดแยกและแปรรูปวัสดุหมุนเวียนบ้านฉาง หรือ MRF บ้านฉาง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น กระทรวง อว. มุ่งมั่นใช้พลังของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน” รศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าว
ผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะรวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะที่ 3 ของ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางการผลักดันนโยบายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนจากวัสดุใช้แล้วและการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระดับประเทศต่อไป
การประกาศขยายความร่วมมือภาคีเพื่อจัดการพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในครั้งนี้ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการหมุนเวียนวัสดุและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการลดปริมาณขยะพลาสติก เพิ่มอัตราการ รีไซเคิล และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุใช้แล้วเพื่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย