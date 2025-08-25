ต่อเนื่อง 8 ปี!! หาดทิพย์ ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มยั่งยืนในภาคใต้

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (HTC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเครือโคคา-โคล่า ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของหาดทิพย์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (HTC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food industry) และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 8 (พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562-2568)
“หาดทิพย์มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างแม่นยำ ลดการสูญเสีย และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาขวดฝา PET รุ่นใหม่ ให้มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินงานผ่านโครงการ Light Weight Packaging ที่สามารถลดการใช้พลาสติกสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ได้มากถึง 452.19 ตัน และอลูมิเนียม
11.55 ตัน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังมีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบข่ายที่ 3 เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิผล คิดเป็น 2,567 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบเอ็ดในปีนี้ โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์
พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์
เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI