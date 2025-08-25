ย้ำพันธกิจ ESG!! สหพัฒน์ฯ ปั้นเยาวชนหัวใจสีเขียว ผ่านโครงการ “Green PLEASE by SPC @ชุมชน”

เครือข่ายเยาวชนหัวใจรักษ์โลก “สหพัฒนพิบูล” หรือ “SPC” เดินหน้าต่อยอดพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environment, Social, Governance) ปั้นเยาวชนหัวใจสีเขียวสู่พลังยิ่งใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะใน 5 โรงเรียนพื้นที่ชุมชน ส่งต่อองค์ความรู้ให้นักเรียนกว่า 430 คน ภายใต้โครงการ “Green PLEASE by SPC @ชุมชน” เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมรักษ์โลกตั้งแต่วัยเยาว์
นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และมุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับทั้งพนักงานในองค์กรและชุมชนภายนอกอย่างต่อเนื่อง” โดยโครงการ “Green PLEASE by SPC” ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2564 ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า และมีการจัดตั้งตู้คัดแยกขวดพลาสติกภายในบริษัทเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล พร้อมทั้งยังตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ภายในออฟฟิศ ซึ่งมีการส่งเสริมให้พนักงาน ลดการใช้ หรือคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ดำเนินโครงการสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้ชัดเจน สามารถจัดการขยะภายในองค์กรได้แล้วกว่า 5,269 กิโลกรัม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 12,333 kgCO₂e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1,294 ต้น
ในปีนี้ SPC ยังคงเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้ต่อยอดสู่โครงการ “Green PLEASE by SPC @ชุมชน” ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม อบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 60 คน
โรงเรียนวัดภาษี อบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน อบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 70 คน
โรงเรียนวิจิตรวิทยา อบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 80 คน
โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ อบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน รวมนักเรียนที่ร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 430 คน
กิจกรรมมุ่งให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี มีการบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและเกมเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนิสัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวัน และสร้างเครือข่ายเยาวชนหัวใจรักษ์โลกที่จะช่วยลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
การสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มจากคนรุ่นใหม่ เพราะเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน โครงการ Green PLEASE by SPC @ชุมชน จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่บริษัทฯ ภาคภูมิใจ และ SPC ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลโลกที่ยั่งยืนในอนาคต” นางชัยลดา กล่าว