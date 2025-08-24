NER ติดอันดับ “ESG100” 7 ปีต่อเนื่อง สะท้อนการสร้างคุณค่าที่มากกว่ายาง

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปีพ.ศ.2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
(NER) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (พ.ศ.2562-2568)
“นอกจากการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคม โดยยึดมั่นในพันธกิจ NER สร้างคุณค่าที่มากกว่ายาง และวิสัยทัศน์ เราคือผู้ผลิตยางธรรมชาติชั้นนำระดับโลก ที่มุ่งสร้างคุณค่าและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกชุมชนที่มีเรา บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการผลิตยางธรรมชาติคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม"
"โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎระเบียบของยุโรปว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR)
มาตรฐานจัดการป่าไม้ของสภาพิทักษ์ป่าสากล (FSC)
และเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ แสดงถึงความรับผิดชอบและมุ่งเน้นการทำธุรกิจยางพาราอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสาก
ล”
โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบเอ็ดในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI