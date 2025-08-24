เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 68

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) ผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันปาล์มครบวงจร ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2568
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ด้วยคุณภาพและบริการครบวงจร สู่ความมั่นคงและยั่งยืน และจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีความพร้อมด้านการจัดการระบบซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บริษัทฯ
จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการผลิตน้ำมันปาล์มที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักการของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
รวมทั้งความสำคัญในการได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ด้วยการเลือกใช้เครื่องจักรและกระบวนการผลิต รวมถึงระบบการขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกลุ่มบริษัท มีระบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคมจากการดำเนินงานให้น้อยที่สุด และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อให้กลุ่มบริษัท และสังคมเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กัน”
การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน
สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563
การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป