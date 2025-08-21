ไทยฮอนด้า X ร้านผู้จำหน่ายทั่วไทย เพิ่มยอดมอบ "หมวกกันน็อก" ทั่วประเทศ เป็น 112,440 ใบ

ไทยฮอนด้า ร่วมกับร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศที่ร่วมโครงการฉลองวาระครบรอบ 60 ปี เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยสู่สังคมไทย ผ่านโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ “60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” โดยจากเดิมที่ไทยฮอนด้ามอบหมวกกันน็อกมาตรฐาน มอก. จำนวน 60,000 ใบ มูลค่า 60 ล้านบาท ล่าสุด ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศร่วมสมทบเพิ่มอีก 52,440 ใบ ส่งผลให้ยอดรวมการมอบหมวกกันน็อกในโครงการนี้อยู่ที่ 112,440 ใบ รวมมูลค่า 112 ล้านบาท สามารถส่งมอบให้ประชาชนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศได้ทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ไทยฮอนด้าได้เริ่มต้นปล่อย คาราวานส่งมอบหมวกกันน็อก 60 ปี เดินสายครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยประเดิมส่งมอบหมวกกันน็อกที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 1,920 ใบ และกำแพงเพชรจำนวน 720 ใบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการส่งมอบหมวกกันน็อกให้เด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอัตราการสวมหมวกกันน็อกค่อนข้างน้อย การปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ และช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ที่เข้าใจการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ คาราวาน 60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน จะทยอยเดินทางส่งมอบหมวกกันน็อกในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ตอกย้ำเจตนารมณ์ของไทยฮอนด้าและผู้จำหน่ายทั่วประเทศในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนของไทยอย่างยั่งยืน