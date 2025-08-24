ไทยฮอนด้า x สภากาชาดไทย เดินหน้า “Thai Honda Big Blood Donation” ปีที่ 21 แก้วิกฤตขาดแคลนโลหิตของชาติ

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อ "พลังแห่งการให้" ในโครงการ “Thai Honda Big Blood Donation 2025” ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 โดยมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขวิกฤตการขาดแคลนโลหิตของชาติ และส่งต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไทยฮอนด้าขอเชิญชวนฮีโร่ทุกหมู่เลือดทั่วประเทศ มาร่วมแสดงพลังแห่งน้ำใจบริจาคโลหิตครั้งสำคัญนี้
ดร. อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า "ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ไทยฮอนด้าไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ แต่ยังให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด สำหรับโครงการ Thai Honda Big Blood Donation นี้ ไม่ใช่เพียงกิจกรรม แต่คือการแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของ The Power of Giving ที่เรามุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตอย่างยั่งยืน
"เราได้ริเริ่มกิจกรรมการบริจาคโลหิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงพลังของการให้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริง และในโอกาสครบรอบ 60 ปีนี้ เราจึงตั้งใจยกระดับกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อจุดประกายพลังแห่งการให้ให้แผ่ขยายไปทั่วสังคม โครงการในปีนี้จึงเป็นมากกว่าการบริจาคโลหิตทั่วไป แต่เป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นถึง The Power of Giving ที่อยู่ในตัวทุกคน"
"เราเชื่อมั่นว่าทุกหยดโลหิตที่บริจาคไป คือการส่งต่อลมหายใจ คือการสร้างโอกาส และคือการเติมเต็มความหวังให้กับผู้ป่วยนับไม่ถ้วนที่รอคอยการช่วยเหลืออยู่ มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งการให้ในครั้งนี้กับไทยฮอนด้า และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย"
ในปีนี้ ไทยฮอนด้าได้เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมาร่วมบริจาคโลหิตมากยิ่งขึ้น โดยขยายการจัดตั้งจุดบริจาคโลหิตไปยังสถานศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนต่างๆ ที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งจุดบริจาคแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็น “ฮีโร่แห่งการให้” ในกิจกรรม Thai Honda Big Blood Donation ณ จุดบริจาคโลหิตดังต่อไปนี้
๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วันที่ 26 กันยายน 2568
๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: วันที่ 7 ตุลาคม 2568
๐ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
๐ วัดทิพพาวาส: วันที่ 19 กันยายน, วันที่ 9 ธันวาคม 2568 และวันที่ 11 มีนาคม 2569
๐ วัดสุทธาโภชน์: วันที่ 16 กันยายน, วันที่ 17 ธันวาคม 2568 และวันที่ 18 มีนาคม 2569
๐ วัดบึงบัว: วันที่ 23 กันยายน, วันที่ 24 ธันวาคม 2568 และวันที่ 25 มีนาคม 2569
มาร่วมเป็นฮีโร่ในการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ และเติมเต็มความหวังให้กับสังคมไทยไปด้วยกัน เพราะทุกหยดโลหิตของคุณคือชีวิต คือพลัง และคืออนาคตของผู้คนอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Thai Honda Big Blood Donation 2025 ได้ที่
เว็บไซต์ : www.thaihonda.co.th
เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : www.facebook.com/hondamotorcyclethailand
IG : www.instagram.com/hondamotorcyclethailand
Tiktok: www.tiktok.com/@hondamotorcycletha
YouTube: www.youtube.com/HondaMotorcycleTHA