ททท. x สวธ.x ไทยแอร์เอเชีย เดินหน้า “Village to the World” ต่อจิ๊กซอว์โมเดล "ท่องเที่ยวยั่งยืน" นำร่องลำปาง

ททท.ร่วมกับ สวธ.และไทยแอร์เอเชีย ขับเคลื่อนโครงการ “Village to the World” นำร่องลำปาง พาพนักงานลงพื้นที่จริง ฟื้นประเพณีท้องถิ่น อาทิ “ยอคุณแม่น้ำวัง” เชื่อมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวยั่งยืน ผสานหลักการ ESG สู่โมเดลลงทุนทางสังคม สร้างคุณค่าร่วมให้ชุมชนและธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวยั่งยืน และ ESG Investment ในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
หัวใจของโครงการ Village to the World #SustainableAgenda คือ การท่องเที่ยวยั่งยืนต้องเริ่มต้นจาก “ความร่วมมือที่จับต้องได้จริง” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้ผนึกกำลังกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมถึงพันธมิตรภาคเอกชนคือไทยแอร์เอเชีย ซึ่งได้นำร่องส่งพนักงานลงพื้นที่จริงในชุมชนลำปาง ผ่านกิจกรรม “Journey D x 4 ส สู้เพื่อโตต่อ”
โครงการนี้ถือเป็นการวางกลยุทธ์สำคัญในการเชื่อมโยงแนวทาง ESG ของภาคธุรกิจ เข้ากับ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ซึ่ง ททท. ตั้งเป้าจะยกระดับให้เป็น "แพลตฟอร์มการลงทุนทางสังคม" ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมพลิกบทบาทขององค์กรธุรกิจจาก “ผู้สนับสนุน” มาเป็น “พันธมิตร" ร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่าในพื้นที่ลำปาง
กลุ่มพนักงานไทยแอร์เอเชีย ที่ผ่านการอบรม 4 ส. "สนุก สไตล์ สัมพันธ์ สร้างสรรค์ยั่งยืน" เป็นทูตวัฒนธรรมองค์กรของไทยแอร์เอเชีย สมัครลงพื้นที่จริงเพื่อร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมกับชุมชน อาทิ พิธี “ยอคุณแม่น้ำวัง” ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ถูกฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ ด้วยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กัปตันภราดร ขำปรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวในพิธีเปิดว่า ในฐานะนักบิน เราใส่ใจเรื่องประสิทธิภาพและคาร์บอนฟุตพรินต์เสมอ แต่วันนี้ เราได้เห็น ‘ความยั่งยืนบนแผ่นดิน’ ผ่านมือของชาวลำปางที่ช่วยกันสร้างคุณค่าร่วมใหม่ด้วยวัฒนธรรม ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ Allstars จากทุกแผนกมาร่วมกิจกรรมนี้ เราไม่ได้มาเที่ยว แต่เรามาเรียนรู้เพื่อกลับไปทำงานอย่างเข้าใจ ว่าความยั่งยืนไม่ใช่แค่แนวคิดในเอกสาร แต่มันเริ่มต้นจากหัวใจที่เชื่อ และมือที่ลงมือทำ
ทางด้าน นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เสริมว่า Journey D ไม่ใช่แค่กิจกรรม CSR แต่คือการพา Allstars ไปเข้าใจคำว่า Sustainability อย่างลึกซึ้งผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณค่าร่วมที่จับต้องได้
กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมองค์กร “4 ส.” ของแอร์เอเชีย ได้แก่ สนุก ท้าทาย กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีสไตล์ ที่แตกต่างในการทำงานร่วมกันอย่างเคารพความต่าง สัมพันธ์ ที่เชื่อมคนในองค์กรกับชุมชน และสร้างสรรค์ยั่งยืน ที่นำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีความหมาย
ทั้งนี้ โครงการ Village to the World ยังวางเป้าหมายเชิงโครงสร้างโดยเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลงทุนทางสังคมร่วมกับชุมชนต้นแบบผ่านกิจกรรมที่สามารถวัดผลตามหลัก ESG ได้จริง พร้อมทั้งสร้างกลไกเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ สู่การยกระดับ ESG Investment ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
โดยททท. ตั้งใจให้โครงการนี้เป็น “จิ๊กซอว์” สำคัญที่เชื่อมโยง ชุมชน-ธุรกิจ-ธรรมาภิบาล เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมของไทยแอร์เอเชียที่ลำปางครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของการนำ ESG มาสู่การปฏิบัติจริงในระดับองค์กรและพื้นที่