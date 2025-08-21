ลดน้ำทิ้ง ลดคาร์บอน100%!! ไลอ้อน คว้า Golden Award เวที Thailand Kaizen Award 2025

ไลอ้อน (ประเทศไทย) เดินหน้าธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน คว้า Golden Award จากเวที Thailand Kaizen Award 2025 ด้วยผลงานจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการ ลดน้ำทิ้งและก๊าซเรือนกระจก 100% สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยืนยันเป้าหมาย Net Zero Carbon ภายในปี 2050
ดร.กิตติวัตร โสมวดี รองผู้จัดการบริหารการผลิต บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม พัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม มาตลอดระยะเวลา 56 ปี กล่าวว่า ไลอ้อน (ประเทศไทย) คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Golden Award ประเภท Genba Kaizen จากเวที Thailand Kaizen Award 2025 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) จากผลงาน Integrate Wastewater Management (การจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการเพื่อลดการส่งกำจัดภายนอก)
ผลงานดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยทีม LION SUL-WASTE จากหน่วยงาน Sulfonation สมาชิกประกอบด้วย นายทนงศักดิ์ ลาโพธิ์ นางสาวมนพร วงศ์วิสิทธิ์ นายวีรภัทร์ ยิ้มเทียน นายสรายุทธ อภิชาตทรัพย์มณี นายรุ่งโรจน์ เรียบจันทึก นายอดุลประเสริฐ ฟองโพธิ์ และนางสาวสุทธินี กิ่งดอกไม้ ดำเนินโครงการลดปริมาณน้ำเสียน้ำ จากการผลิตสารลดแรงตึงผิว ที่ต้องส่งกำจัดภายนอก และเสียค่าใช้จ่ายสูง ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดในการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยแนวทาง Kaizen
โดยตั้งเป้าลดปริมาณน้ำเสียส่งกำจัดภายนอก 360 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 422 ตันต่อปี มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ Re-แล้วปรับ (ลดการส่งกำจัด => ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด) แยกเพื่อลด (ลดการส่งกำจัดภายนอก => แยกประเภทน้ำเสียความเข้มข้นต่ำส่งบำบัดภายในโรงงาน) ตกลงก่อน (แยกประเภทน้ำเสียความเข้มข้นปานกลาง => หาแนวทางจัดการเพื่อบำบัดภายในโรงงาน) ระเหยทิ้ง (หาแนวทางจัดการ => เปลี่ยนมุมมองการจัดการ)
ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากโครงการช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณน้ำเสียส่งกำจัดภายนอก พร้อมลดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรางวัลนี้มอบในพิธีประกาศผล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
“รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร และสะท้อนให้เห็นว่าหลักการไคเซ็นไม่ใช่เพียงเครื่องมือปรับปรุงงานเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ไลอ้อนจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050” ดร.กิตติวัตร กล่าว
Thailand Kaizen Award จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) เป็นเวทีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีไคเซ็นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันความสำเร็จขององค์กรต่าง ๆ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรอย่างแพร่หลาย มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผลงานเด่นที่สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม