ซีพี ออลล์ เร่งขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ผ่านกลยุทธ์ 3 สร้าง – DNA ความดี 24 ชั่วโมง

ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ที่มาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันผลักดันแนวคิดความยั่งยืนโดยลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ภายในปี 2573
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ภายใต้กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของภารกิจดังกล่าว จึงได้วางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 3 สร้าง : สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ และ DNA ความดี 24 ชั่วโมง ในการบริหารองค์กร โดยผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริง มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย สอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ “เพื่อประเทศ ประชาชน และองค์กร” ของเครือฯ
เริ่มจากกลยุทธ์ “สร้างคน” ผ่านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการสนับสนุนระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบผสมผสานที่เข้าถึงง่าย เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต ตอบโจทย์ SDGs ในเรื่อง “การศึกษาที่เท่าเทียม” ด้วยการผลักดันผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ทั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รวมทั้งเครือข่ายภายนอกอื่นๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการดำเนินงานที่สำคัญอาทิ โครงการต่อเนื่องขยายผลพัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED โครงการต่อเนื่องคืนคนดีสู่สังคม โครงการเครือข่ายสร้างสุขสู่ปลายด้ามขวานเพื่อกลุ่มเปราะบาง โครงการพีไอเอ็มส่งรอยยิ้มสู่ดอยเพื่อกลุ่มชาติพันธ์พันธุ์ เป็นต้น ซึ่งได้ตั้งเป้าในปี 2573 ไว้ที่ 500,000 ราย และได้บรรลุเป้าหมายไปแล้วตั้งแต่ปี 2567 โดยทำได้ทั้งสิ้น 545,534 ราย
ด้านการ “สร้างอาชีพ” เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ ซึ่งตอบเป้า SDGs ในข้อ “การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ” ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนเอสเอ็มอี ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย “3 ให้” คือ ให้ช่องทางขาย ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งกลุ่มเปราะบางตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยังมีการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาศักยภาพให้เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีการจ้างงานโดยตรงกว่า 2 แสนอัตรา โดยเฉพาะการจ้างแรงงานท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 57.15 ของพนักงานสายปฏิบัติการร้านทั้งหมด เพื่อกระจายโอกาสสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ มีเป้าหมายในปี 2573 อยู่ที่ 250,000 ราย และได้บรรลุเป้าหมายไปแล้วเช่นกัน โดยในปี 2567 มีจำนวนสะสมที่ 730,257 คน
สำหรับการ “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ที่รับกับเป้า SDGs “เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน” เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะร้านสะดวกซื้อคู่ชุมชน นอกจากจะยืนอยู่คู่สังคมไทยเป็นกำลังใจ และสนับสนุนความช่วยเหลือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในทุกวิกฤตแล้ว ในยามปกติก็จะเป็นส่วนช่วยในการดูแลชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคน ด้วยพนักงานที่ได้รับการปลูกฝัง “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” เพื่อทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป