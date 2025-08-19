เต็ดตรา แพ้ค เผยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 25% ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ 54% จากการดำเนินงานของบริษัท

รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 26 ของเต็ดตรา แพ้ค เผยความก้าวหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามขอบเขตที่ 1,2 และ 3 พร้อมไปกับการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้คนทั่วโลก
เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวรายงานความยั่งยืนผลสรุปปี 2567 เน้นย้ำความสำเร็จในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า 25% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 5% โดยภายในการดำเนินงานของบริษัท เต็ดตรา แพ้คสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54% นับตั้งแต่ปี 2562 และมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงถึง 94% ผลการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว เต็ดตรา แพ้คยังเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ทั่วโลก
นายอดอลโฟ โอริเว่ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทเต็ดตรา แพ้ค ระบุว่า “ภายในปี 2593 คาดว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจนแตะ 10,000 ล้านคน ส่งผลให้ปริมาณความต้องการอาหาร จะเพิ่มขึ้นอีก 60% ในขณะที่ระบบอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต แต่ทว่ายังเป็นสาเหตุในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1 ใน 3 ของโลก ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างความต้องการผลิตอาหารให้มากขึ้นกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรต้องลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญที่เต็ดตรา แพ้ค พร้อมจะเข้าไปแก้ไข ตามที่ได้นำเสนอไปในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฉบับล่าสุด เรากำลังผลักดันให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนของระบบอาหาร ลดความรุนแรงของผลกระทบด้านสภาพอากาศ และพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้คน เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ ในการสานต่อเส้นทางนี้”
ความก้าวหน้าที่ปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 ของเต็ดตรา แพ้ค แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายปี 2573 ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าลง 46% (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3) เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่เต็ดตรา แพ้ค ได้พัฒนาการดำเนินงานที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานของบริษัท และช่วยเหลือลูกค้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านอุปกรณ์เครื่องจักร เทคโนโลยี และบริการต่าง ๆ ที่เต็ดตรา แพ้ค นำเสนอ ความก้าวหน้าเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3) ภายในปี 2593 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562
อีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าในปี พ.ศ. 2567 ของเต็ดตรา แพ้ค คือ การพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ยกระดับการทำงานในโรงงาน และโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตของตนเอง
ตัวอย่างความสำเร็จ ในปี 2567 คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากไลน์การผลิตนมที่ไม่ต้องแช่เย็น ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปี 2566 และลดลงถึง 42% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 ความสำเร็จนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่ อย่าง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ (Tetra Pak® Tubular Heat Exchanger) ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี “Q corrugation” ซึ่งอยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร โดยการออกแบบนี้ช่วยลดแรงดันขณะของไหลผ่านท่อ ได้ถึง 40% ส่งผลให้ลูกค้าสามารถลดการใช้พลังงานของปั๊มในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การฆ่าเชื้อและการพาสเจอไรซ์ ได้สูงสุดถึง 40% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์รุ่นเดิมที่ดีที่สุดในตลาด ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทั้งจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงและลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิต
“เราขอขอบคุณลูกค้าในประเทศไทยด้วยใจจริงที่ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรกับเราในเส้นทางแห่งความยั่งยืนนี้ ความไว้วางใจจากลูกค้าในนวัตกรรมของเราช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แต่ยังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการปกป้องทุกคุณค่าให้กับอาหาร ผู้คน และโลก เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สานต่อความร่วมมือที่แข็งแกร่งและนำนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราไปด้วยกัน” นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
ความสำเร็จที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่ปรากฏในรายงานความยั่งยืนสรุปในปี 2567 ของบริษัท ได้แก่
• ช่วยโรงงานผลิตอาหารลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 40% และปรับปรุงความสม่ำเสมอของคุณภาพได้ถึง 60% เพื่อป้องกันการสูญเสียอาหาร ผ่านโซลูชันการผลิตขั้นสูงของเต็ดตรา แพ้ค
• ส่งมอบนมและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการในบรรจุภัณฑ์ของเต็ดตรา แพ้คแก่เด็ก 66 ล้านคนใน 49 ประเทศ ผ่านโครงการโภชนาการในโรงเรียน
• ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยจำนวน 84,000 ราย จาก 29 แห่งทั่วโลกให้มีรายได้มั่นคงมากขึ้น พร้อมจัดหาน้ำนมดิบที่มีคุณภาพให้ผู้ผลิตนม
• ลงทุนโดยประมาณ 100 ล้านยูโรในการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์โดยไม่ลดทอนความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น ฝาจากรีไซเคิลพอลิเมอร์ที่พัฒนาร่วมกับ Elle & Vire และกล่องรุ่น Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf ที่มีเยื่อกระดาษเป็นชั้นปกป้อง
• เปิดตัวกรอบแนวทาง Approach to Nature ที่ได้รางวัล โดยกำหนดมาตรการและเป้าหมายที่ชัดเจนกว่า 20 ข้อเพื่อหยุดยั้งและฟื้นฟูการสูญเสียทางธรรมชาติ สนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ
• เสริมสร้างและขยายการมีส่วนร่วมกับแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผ่านแบบสำรวจความคิดเห็น การประเมินผลกระทบ และการสัมภาษณ์โดยบุคคลที่สาม
• มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ 150 ราย ผ่านโครงการความยั่งยืน “Join Us in Protecting the Planet”
อ่านรายงานความยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ของ แต็ดตรา แพ้ค ผลสรุปจากปี 2567 ได้ทางเว็บไซต์ คลิก
