เซ็นทรัล ชวนบริจาค “เพิ่มโอกาสรอด” ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี "หมอโคราช" ขอเครื่องมือเฉพาะทาง

เพราะการให้…คือพลังตลอด 20 ปีที่กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กับโครงการ Central Group Women Cancer ครั้งที่ 20 ชวนทำดีเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรี
ปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะมะเร็งในสตรี เช่น มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2567 พบว่าผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด 6,213 ราย เป็นเพศหญิง 3,512 ราย โดยพบมากที่สุดคือมะเร็งเต้านม 911 ราย และมะเร็งปากมดลูก 331 ราย
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยเหล่านี้ คือการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และการได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและแม่นยำ เพราะเมื่อโรคได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โอกาสในการรักษาให้หายขาดก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย พร้อมทั้งช่วยลดภาระทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
และฟื้นคืนคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี โครงการ “Central Group Women Cancer” ของกลุ่มเซ็นทรัลได้มุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพสตรีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคที่พบมากและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทยจำนวนไม่น้อย และในปีนี้ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพสตรีอย่างรอบด้าน
โครงการฯ จึงได้ขยายขอบเขตการสนับสนุนไปสู่การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กว่า 20 ปีแห่งการให้ กับโครงการ “Central Group Women Cancer” (เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์)
เราให้ความสำคัญในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรีที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์หรือด้อยโอกาส เพื่อสร้างความหวังใหม่ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งสตรีทุกๆ คน มาโดยตลอด โดยโครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ
ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัลตลอดมา
เพราะโรคมะเร็งในสตรี คือหนึ่งในความท้าทายที่สังคมไทยไม่อาจมองข้าม กลุ่มเซ็นทรัลจึงขออาสาเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้ป่วย ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพดีที่สุดอย่างเท่าเทียม
นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า "ในปัจจุบัน มะเร็งเต้านมมีระบบการคัดกรองที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แต่สำหรับมะเร็งปากมดลูก เรายังมีข้อจำกัดในด้านเครื่องมือเฉพาะทางในหลายพื้นที่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการส่องกล้องปากมดลูกเพื่อวินิจฉัยมากกว่า 1,000 รายต่อปี แต่จำนวนเครื่องมือที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ"
"หากเราได้รับเครื่อง “Video Colposcopy 4K” เพิ่ม จะช่วยยกระดับศักยภาพในการวินิจฉัยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งในแง่ของความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความชัดเจนของภาพที่ได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ยังไม่เข้าสู่ระยะมะเร็งหรืออยู่ในระยะเริ่มต้น เพราะการวินิจฉัยที่เร็วและแม่นยำ คือหัวใจสำคัญในการเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดได้มากขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิต และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม”
กลุ่มเซ็นทรัลขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรี โดยเชิญชวน คู่ค้า ลูกค้า และประชาชนทุกคน มาร่วมกัน “เพิ่มโอกาสรอดชีวิต” ให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ผ่านการบริจาคที่มีความหมาย ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอื่นๆ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการสนับสนุนโครงการ ผ่านช่องทาง Offline และ Online ดังนี้
บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thamdee : www.tham-dee.com/projects/women-cancer-2025 (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 68)
(สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)
สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ในสื่อต่าง ๆ
ของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หรือ โอนผ่านบัญชี มูลนิธิเตียง
จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-0-58203-1 (ตั้งแต่วันนี้ -
31 ต.ค. 68) (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)
กล่องรับบริจาค บริเวณจุดแลกซื้อ, จุดประชาสัมพันธ์
หรือจุดชำระเงินในห้างร้านของเครือกลุ่มเซ็นทรัล กว่า 491
จุดทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.68)
แลกคะแนน The 1 เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสมทบทุน ผ่าน The 1 APP
(800 คะแนน เป็นเงินบริจาค 100 บาท) และยังสามารถแลกคะแนน
ปันความสุขทั้งปี บน The 1 APP ผ่านโครงการต่างๆ ของเซ็นทรัล ทำ
นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือยังได้ร่วมกันจัดโปรโมชันเพื่อให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งไปด้วยกัน เพื่อสบทบทุนเข้าโครงการ Central Group Women Cancer ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ครั้งที่ 20 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 ดังนี้
ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล
ทุกการช้อปของลูกค้าตลอดแคมเปญ Central Happy Mother’s Day
และ Robinson Mother’s Day (เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ)
ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันจะร่วมสมทบทุน 1%
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ทุกยอดซื้อครบ 200 บาท
เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการ ร่วมสมทบทุน 10 บาท
เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป เมื่อซื้อ Dyson Corrale ณ ร้านค้า Dyson
Store ที่ร่วมรายการ ร่วมสมทบทุน 200 บาท / 1 เครื่อง
ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม เมื่อซื้อสินค้าแผนกห้องน้ำ ห้องครัว
และเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ทุกใบเสร็จ ร่วมสมทบทุน
10 บาท
เพาเวอร์บาย เมื่อซื้อเครื่องซักผ้า-เครื่องอบผ้าทุกรุ่น ร่วมสมทบทุน 10
บาท
ซูเปอร์สปอร์ต เมื่อซื้อรองเท้าที่ร่วมรายการ 1 คู่ ร่วมสมทบทุน 100 บาท
ร้านอาหารในเครือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
ทุกการสั่งซื้อเมนูที่ร่วมรายการ ร่วมสมทบทุนสูงสุด 10 บาท
Good Goods เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน Good Goods ทุกแก้ว
ร่วมสมทบทุน 10 บาท (จำกัด 1,000 แก้ว)
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี
กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ “การให้” อย่างต่อเนื่อง
ผ่านโครงการ “Central Group Woman Cancer” (เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์) ชวนทำดี ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสตรีทั้งในด้านการรักษา การเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตที่แข็งแรงอีกครั้ง
เพราะกลุ่มเซ็นทรัลเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนควรได้รับโอกาสในการมีชีวิตที่สมบูรณ์
เราขอชวนคุณมาร่วมสร้างปาฏิหาริย์นี้... ไปด้วยกัน